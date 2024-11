Meteo prossimi giorni: alta pressione e temperature in rialzo?

L'alta pressione ritorna protagonista nel Mediterraneo e sull’Italia favorendo un miglioramento del tempo ed attenuando così l'intensa ventilazione dei giorni scorsi. Sole e bel tempo in arrivo lungo tutto lo stivale con un graduale aumento delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, la rimonta dell'alta pressione e il ritorno del sole

Il rinforzo deciso dell'alta pressione si farà sentire già da domenica 24 novembre garantendo un miglioramento del clima con un rialzo delle temperature che negli ultimi giorni sono calate sfiorando anche lo 0° in diverse regioni del Nord. Dopo il ritorno della neve in Piemonte e Lombardia, l'alta pressione torna protagonista con un graduale aumento delle temperature, anche se continuerà a far freddo.

Anzi tra domenica 24 e lunedì 25 novembre in aumento le nuvole al Nord e sulle regioni del versante tirrenico, ma senza fenomeni temporaleschi importanti. Non si escludono sporadiche e deboli piogge complice il passaggio nella giornata di martedì 26 novembre di una debole perturbazione, la n.7 del mese, che interesserà principalmente le regioni del Nord. Tra mercoledì e giovedì gli effetti della perturbazione si faranno sentire nelle regioni del Centro-Sud con maltempo e temporali.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di domenica 24 novembre 2024: cielo sereno o poco nuvoloso lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge sparse in Liguria. In deciso rialzo le temperature al Centro-Nord, ma non si escludono deboli gelate nelle prime ore del mattino. Venti fino a moderati di Scirocco su Mar Ligure, Tirreno, mari intorno alla Sardegna, Canale di Sicilia e di Grecale sullo Ionio meridionale. Nella giornata di lunedì 25 novembre bel tempo con sole su Alpi, Emilia Romagna centro-orientale, basso Veneto, regioni adriatiche del Centro-Sud, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nuvole sparse nel resto del paese con il rischio di piogge in Liguria e Lazio. Stabili le temperature.

Meteo, la tendenza della prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana delineano l'arrivo di una debole perturbazione atlantica tra lunedì 25 e martedì 26 novembre che riporterà piogge e maltempo in Liguria, Lombardia e la neve sulle Alpi centro-occidentali a quote medio-alte. Anche nella giornata di martedì 26 novembre sono previsti temporali nelle regioni di Nord-Est, ma anche lungo la zona Levante Ligure, mentre al Centro-Sud e Sicilia solo nuvole.

Mercoledì 27 novembre si delinea una giornata climaticamente mite con nuvole nelle regioni del Centro-Nord e Campania. Non si escludono deboli piogge sulla Toscana, mentre da metà settimana il maltempo tornerà protagonista in tutto il paese con l'arrivo di una massa d'aria più fresca che interesserà le regioni di Nord-Est e l’Italia peninsulare. Come sempre per conferme e per restare informati vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.