Meteo, la prossima settimana inizia sotto il segno del sole: torna il caldo africano?

Cosa dicono le previsioni meteo? Che tempo farà la prossima settimana? L'inizio sarà all'insegna del sole. Tornerà però anche il caldo africano? Il termometro evidenzierà temperature in salita soprattutto al Centro Sud e per essere a metà settembre ci ritroveremo, sicuramente, in certe zone d'Italia con massime piuttosto anomale. Ecco tutti i dettagli su ciò che dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni.

Meteo, le previsioni per l'inizio della prossima settimana

Tempo in netto miglioramento dopo il maltempo degli ultimi giorni. Già la giornata di domenica 11 settembre si presenta generalmente stabile e prevalentemente soleggiata con temperature al Centro Sud pronte a perdere qualche grado ma con valori elevati e prossimi ai 35 gradi soprattutto in Sicilia.

L'inizio della prossima settimana vedrà oltretutto un graduale rinforzo dell'alta pressione di matrice africana. Ci si attende pertanto tempo stabile e soleggiato un po' ovunque. Solo il Nord Ovest dovrà fare i conti ancora con un po’ di nuvolosità. Le temperature saranno pertanto di nuovo in risalita e i valori massimi che si registreranno saranno oltre la norma. Quanto durerà la nuova ondata di caldo? A metà della prossima settimana, se le tendenze meteo dovessero essere confermate, potrebbe far capolino sull'Italia una nuova perturbazione portando precipitazioni sparse.

Le previsioni giorni per giorno: dal weekend ai primi giorni della prossima settimana

Come abbiamo detto l’inizio della nuova settimana sarà contrassegnato dal ritorno di condizioni di stabilità grazie alla risalita del promontorio anticiclonico nordafricano. Quest'ultimo determinerà pertanto un nuovo generale rialzo termico con temperature che torneranno decisamente sopra la media.

La giornata di sabato 10 settembre vedrà al mattino ampie schiarite in gran parte d’Italia, salvo la presenza di un po’ di nuvole su Alpi orientali, in Emilia Romagna, in Toscana e Campania. Potranno ancora verificarsi precipitazioni sull’Emilia orientale, il basso Veneto e le coste campane. Il tempo sarà soleggiato altrove. Le temperature massime saranno in leggero rialzo al Nord, in calo al Sud e sulle Isole, ma ancora oltre i 30 gradi in Puglia, sui versanti ionici, in Sicilia e sul sud della Sardegna.

Domenica 11 settembre vedremo un po' di nuvolosità irregolare ed associata a qualche pioggia o rovescio sulle Alpi orientali, lungo l’Appennino e sul versante del medio e basso Adriatico. Nel resto dell'Italia il tempo sarà generalmente stabile e prevalentemente soleggiato. Temperature vicino ai 35 gradi in Sicilia.

Lunedì 12 e martedì 13 settembre, giornate in cui in molte regioni prenderà il via il nuovo anno scolastico, il tempo sarà stabile e soleggiato un po' ovunque e le temperature di nuovo in risalita con valori oltre la norma.