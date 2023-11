Meteo prossima settimana: che tempo farà?

La perturbazione numero 2 di novembre - coda della tempesta Ciaran - sta a poco a poco abbandonando il nostro Paese. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha messo in ginocchio molte regioni e causato ingenti danni in particolare in Toscana, cosa ci attende per la prossima settimana?

Tendenza meteo week-end

La perturbazione che ha imperversato nei giorni scorsi nel nostro Paese, nelle prossime ore abbandonerà l’Italia. Si prospetta però all'orizzonte una nuova fase di tempo instabile che, già nelle prossime ore, raggiungerà il nostro Paese portando piogge prima al Nord-Ovest, e in serata anche al Nord-Est e medio versante tirrenico.

La perturbazione numero 3 del mese di novembre si intensificherà nel corso della notte, arrivando a interessare anche Toscana, Lazio e Sardegna.

Domenica sono previsti peggioramenti nelle ore centrali del giorno, con piogge residue sull’estremo Nord-Est, mentre sul resto del Nord - fatta eccezione per le Alpi occidentali di confine - assisteremo ad ampie schiarite

Rovesci a carattere sparso interesseranno l’Appennino, il Lazio, la Campania, l’Umbria e le zone interne della Toscana. Nel pomeriggio il tempo tenderà a migliorare in tutto il Centro-Nord, mentre le piogge coinvolgeranno la Campania e l’alta Calabria tirrenica. Si preannuncia un fine settimana caratterizzato da venti forti e piogge intense.

Tendenza meteo prossima settimana

Dopo il maltempo che segnerà il primo fine settimana di novembre, la situazione tenderà a stabilizzarsi. Già nella giornata di lunedì dovrebbero prevalere condizioni meteo più stabili, con un cielo soleggiato su gran parte d'Italia. Solo nella Liguria orientale, nelle regioni centrali e nella Sardegna osserveremo più nuvole, con occasionali piovaschi su Spezzino, Nord-Ovest della Toscana, Umbria e zone interne del Lazio.

Gli afflussi d'aria di origine atlantica manterranno le temperature su valori intorno alla norma. Occasionalmente si potranno registrare valori al di sopra delle medie di periodo, soprattutto al Sud. La giornata di martedì 7 novembre vedrà il transito di un debole sistema nuvoloso, con il rischio di piogge soprattutto al Centro, Sardegna e Campania, con possibili rovesci o temporali che potranno interessare anche il basso Lazio. Mercoledì il transito di un altro rapido impulso potrebbe portare qualche pioggia, concentrata perlopiù al Nord-Est e al settore tirrenico.