Meteo, ciclone Ciaran sull’Italia: nubifragi, esondazioni ed alluvioni. Vittime e dispersi: foto e video

E' scattata l'emergenza meteo in Italia alle prese con il passaggio del ciclone Ciaran. La tempesta, formatasi nell'Oceano Atlantico, è diretta verso il nostro paese dove è stata diramata dalla Protezione Civile uno stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Chiuse anche la scuole in diversi comuni d'Italia per fronteggiare quella che si preannuncia una tempesta davvero rara.

Tour matinal de Saint Gué au surlendemain de #Ciaran.

Le vent souffle toujours fort et la mer reste démontée.

Rochers de Saint Guénolé vus du port (1) pic.twitter.com/mmbxe1gNgt — Brigitte Le Cam (@brigittelecam) November 3, 2023

Ciaran, la tempesta arriva in Italia: scatta la massima allerta maltempo da Nord a Sud

E' stata soprannominata Ciaran, la tempesta nata a largo dell’Atlantico occidentale per l'incontro tra masse d’aria fredda e calda che ha dapprima colpito e devastato la parte settentrionale dell’Europa per poi raggiungere l'Italia. L'arrivo della tempesta ha fatto scattare l'allerta meteo in buona parte del paese. In diverse regioni si sono registrati eventi climatici estremi con nubifragi, alluvioni ed esondazioni. A cominciare dalla Toscana dove l'esondazione del Bisenzio ha causato l'allagamento di sottopassaggi, strade e perfino degli ospedali. La situazione è apparsa sin da subito molto grave con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha dichiarato lo stato di emergenza. Tre i morti finora accerti tra Prato e Livorno. Anche nel Parmense danni e disagi come nella provincia di Pisa, mentre a Pontedera l'ospedale si è completamente allagato.

🔴📷 #Alluvione #Toscana, inizia la conta dei danni a #Prato e nelle zone più colpite della regione. La tempesta #Ciaran ha causato, sinora, la morte di cinque persone; ritrovato uno dei tre dispersi. #Maltempo #CambiamentoClimatico pic.twitter.com/abS7bkYcuZ — Lanterna (@Lanternaweb) November 3, 2023

Nella provincia di Prato precipitazioni intense con il livello dell'acqua che ha raggiunto i 230mm. Anche a Figline di Prato è esondato il Bardena con le strade diventate dei fiumi con l'acqua e il fango che trascinavano via le automobili.

Gli effetti della tempesta Ciaran in Italia

Il passaggio della tempesta Ciaran si è fatto sentire anche in Lombardia. Il lago di Como è esondato nei pressi di Piazza Cavour e l'allerta resta ancora molto alta. Danni e disagi anche a Palazzolo per la piena del fiume Senio con criticità anche nei torrenti Cedra ed Enza. Anche il Friuli Venezia Giulia è stata colpita dalla potenza della tempesta con un accumulo di pioggia che ha raggiunto i 180mm nella zona di Piancavallo e 170mm a Chievolis. A Musi, provincia di Udine, raggiunti i 130mm. A causa del maltempo chiuso anche il servizio ferroviario tra Venezia e Trieste con una serie di treni cancellati.

In Lombardia e Trentino Alto Adige è ancora alta l'allerta per maltempo. Da segnalare anche fortissime raffiche di vento che hanno sfiorato i 100kmh a Lignano Sabbiadoro dove si è registrata una forte mareggiata. A Venezia c'è l'acqua alta con la marea che desta preoccupazione anche a Caorle.