Meteo, prima settimana d'estate con temperature in salita: le ultime tendenze

Caldo e temperature in aumento in Italia nei prossimi giorni complice l'arrivo della seconda ondata di calore dell'estate 2025. L'apice è atteso tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno 2025 con un nuovo picco delle temperature comprese tra i 35° e 40°.

Meteo, seconda ondata di calore in Italia: ecco quando

Al via una settimana all'insegna del caldo e di un nuovo incremento delle temperature in Italia complice il rinforzo dell’alta pressione nel Mediterraneo. Nei prossimi giorni, infatti, è previsto l'arrivo della seconda ondata di calore dell'estate 2025 che raggiungerà il picco tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno con temperature in crescita e valori diffusi tra i 35° e 40°.

Da giovedì è prevista una prima attenuazione del caldo nelle regioni del Nord complice l'afflusso di un fronte instabile e temporalesco. Al Centro-Sud, invece, un ridimensionamento dell’ondata di caldo è prevista da venerdì 27 giugno 2025.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 23 giugno 2025: nuvole e nubi in aumento lungo l’arco alpino per il passaggio di una perturbazione in transito sull’Europa centrale. Non si esclude il rischio di rovesci e temporali sparsi sull’Alto Adige, mentre nel resto del Nord nubi alte e sottili.

Sole e bel tempo al Centro-Sud, ma non si escludono annuvolamenti e possibili piogge nelle aree interne montuose. Stabili le temperature in Sardegna, Sicilia, Calabria e Salento, mentre in lieve calo sulle Alpi. La colonnina di mercurio segna valori compresi fra i 28-29 gradi delle coste fino a 34-35 delle zone interne. Martedì 24 giugno 2025 bel tempo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento e picchi di anche 35°.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia: le previsioni

Ma che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? Le previsioni delineano una diffusa e prolungata fase di stabilità atmosferica che potrebbe dilungarsi fino ai primi giorni di luglio con caldo, sole ed afa complice la presenza di un robusto campo di alta pressione di matrice sub-tropicale, che dal Nord Africa si allungherà di molto verso nord, fino ad abbracciare buona parte dell’Europa centrale.

Clima estivo lungo tutto lo stivale ad eccezione della regione alpina e le regioni settentrionali dove, tra mercoledì notte e le prime ore di venerdì, è previsto l'arrivo di un fronte perturbato che determinerà un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali. Attenzione: si tratta di una tendenza e al momento è ancora molto incerta nelle tempistiche e nei dettagli delle zone coinvolte.

Dal punto di vista delle temperature è previsto un aumento considerevole complice l'arrivo della seconda intensa ondata di calore che potrebbe allungarsi fino all’inizio di luglio. La massa d’aria calda potrebbe causare un’anomalia termica di anche 6-8 gradi con una calura intensa e afosa e il ritorno delle notti tropicali con 20°. Non si escludono picchi di anche 35° e 40° nelle Isole e nelle regioni del Centro-Sud.