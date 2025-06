Meteo, allerta caldo il 24 giugno in Italia, 16 città con bollino: l’avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo stato di allerta caldo per ondata di calore in Italia. Martedì 24 giugno 2025 scatta il bollino arancione e giallo in 16 città italiane.

Meteo, allarme caldo il 24 giugno 2025: le città da bollino arancione

Con la rimonta dell'alta pressione l'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore dell'estate 2025. Il Ministero della Salute ha emesso per la giornata di martedì 24 giugno 2025, uno stato di allerta meteo per ondate di calore lungo tutto lo stivale.

Sono sei le città contrassegnate dal bollino arancione che corrisponde al livello 2 di allerta. In caso di bollino arancione di allerta meteo per caldo si presentano condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. A seguire nel dettaglio le sei città da bollino arancione nella giornata di martedì 24 giugno 2025:

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Perugia

Torino

Allerta caldo in Italia: le città da bollino giallo il 23 giugno 2025

L'Italia è alle prese con la seconda di calore dell'estate 2025 che raggiungerà il picco anche nella giornata di martedì 24 giugno 2025. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta caldo in diverse città italiane contrassegnate anche dal bollino giallo. Sono 10 città italiane contrassegnate dal bollino giallo che corrisponde al livello 1 di allerta.

Ricordiamo che, in caso di allerta caldo di livello 1 (bollino giallo), si possono presentare condizioni meteorologiche che non richiedono azioni immediate, ma l'allerta rivela che si possono ugualmente verificare situazioni a rischio per la salute. Ecco nel dettaglio le 10 città italiane da bollino giallo:

Ancona

Cagliari

Frosinone

Messina

Milano

Palermo

Pescara

Rieti

Roma

Verona

Cosa fare in caso di ondate di calore? Durante l'estate le allerte meteo per il caldo saranno più frequenti così il