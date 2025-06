Meteo, allerta gialla il 22 giugno in Italia per maltempo e criticità: ecco dove

Clima instabile e variabile in Italia nel penultimo weekend di giugno interessato dal passaggio di un vortice di bassa pressione che riportato piogge e maltempo in diverse regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domenica 22 giugno uno stato di allerta meteo gialla in diverse regioni.

Meteo, allerta gialla per piogge e temporali il 22 giugno in Italia

Si preannuncia una domenica piovosa in diverse regioni d'Italia interessate dallo stato di allerta meteo gialla. La Protezione Civile ha emesso per il 22 giugno 2025 un bollettino di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Italia. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Nera - Corno.

Meteo, allerta gialla per criticità il 22 giugno 2025: le regioni a rischio

Non solo, sempre domenica 22 giugno 2025 scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Si tratta di uno stato di allerta che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Ecco nel dettaglio le regioni e le zone interessate dall'allerta gialla per rischio idrogeologico: