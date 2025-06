Meteo, weekend all'insegna dell'instabilità?

Clima instabile e variabile nelle regioni del Centro-Sud e Sicilia per gli ultimi effetti legati al vortice di bassa pressione che ha riportato piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Tutto è destinato a cambiare con l'inizio della prossima settimana e la rimonta dell'alta pressione. Scopriamo le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo, si delinea un weekend instabile al Centro-Sud? Caldo al Nord

Il vortice di bassa pressione, responsabile della breve ondata di maltempo che ha colpito buona parte delle regioni del Centro-Sud, non si è ancora esaurito del tutto. Nella giornata di venerdì 20 giugno 2025 non si escludono brevi ed isolati temporali nelle regioni del Centro-Sud che tenderanno a spostarsi nelle prossime ore anche al Centro-Nord. Al momento le previsioni meteo della prossima settimana delineano un nuovo incremento delle temperature con il passaggio della seconda ondata di calore dell'estate 2025.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 20 giugno 2025: cielo nuvoloso sin dal mattino in Calabria e Sicilia dove non si escludono brevi rovesci e temporali che si faranno sentire anche su Alpi, Prealpi e Appennino meridionale. Con l'arrivo della sera stop alle piogge con un clima che tenderà a stabilizzarsi. In crescita anche le temperature con valori compresi lungo tutto lo stivale tra i 29-34°. Sabato 21 giugno 2025 nuvole in aumento nelle regioni del Nord con il rischio di qualche temporali tra alto Piemonte e Prealpi lombarde. Nel pomeriggio e serata il maltempo, anche intensi, dovrebbe raggiungere le Alpi, Prealpi, pianura piemontese e lombarda, Appennino settentrionale e centrale. Non si escludono piogge rovesci anche in Liguria e zone interne della Calabria. Le temperature registrano un calo solo nelle regioni del Nord.

La tendenza meteo della prossima settimana in Italia: torna il grande caldo?

Dopo un weekend climaticamente instabile e variabile fortemente condizionato dalla presenza del vortice di bassa pressione, da domenica 22 giugno 2025 è previsto un miglioramento. Torna il sole in buona parte del Paese complice la rimonta dell'alta pressione anche se il quadro resta ancora instabile. Non si esclude il rischio di qualche temporali nelle Alpi occidentali, ma anche tra Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Calabria e zone interne della Sicilia. La tendenza meteo per la prossima settimana delinea un clima ancora instabile al Nord, mentre il ritorno di un campo anticiclonico nelle regioni del Centro-Sud complice la presenza di una matrice sub-tropicale.

Al Nord, infatti, è previsto il passaggio di una doppia perturbazione che riporterà piogge e temporali nelle zone di Nord-Est nella giornata di lunedì 23 giugno. La seconda perturbazione è in arrivo tra mercoledì 25 sera e giovedì 26 giugno e coinvolgerà buona parte delle regioni del Nord, compresa la valle padana e le coste dell’alto Adriatico. Dal punto di vista delle temperature il caldo tornerà a farsi sentire con una anomalia di anche 5-6° rispetto alla media del periodo. Dati alla mano fino a martedì 24 giugno 2025 è previsto un clima afoso con picchi di anche 34°. La situazione non migliorerà nei giorni a seguire, visto che la tendenza meteo delinea l'arrivo della seconda ondata di calore che interesserà le regioni del Centro-Sud con temperature che supereranno i 40-41 gradi. Come sempre per conferme vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.