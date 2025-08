Meteo, allerta gialla per piogge e temporali il 7 agosto 2025 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 7 agosto 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo in Italia. Ecco le regioni e le zone interessate dallo stato di allerta.

Maltempo al Nord Italia il 7 agosto 2025: le regioni a rischio allerta meteo gialla

Nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia nella giornata di domani, giovedì 7 agosto 2025. Nelle regioni del Nord continuano a farsi sentire gli effetti delle prime perturbazioni di agosto che, dopo lunghe settimane segnate dal caldo africano, hanno segnato il ritorno di piogge e temporali. In diverse regioni scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per il rischio di rovesci, mentre nel resto del Paese l'estate torna l'indiscussa protagonista complice la rimonta dell'alta pressione e il ritorno dell'anticiclone nord-africano.

Se le regioni del Centro-Sud e Isole si ritrovano a fare i conti con l'arrivo della quarta ondata di calore dell'estate 2025 con tanto di allerta meteo per il caldo emesso dal Ministero della Salute, al Nord tornano le piogge con due regioni interessate da una forte ed intensa ondata di maltempo. Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 7 agosto 2025: