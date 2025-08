Meteo, allerta ondata di calore il 7 agosto 2025 in Italia: le città a rischio per il Ministero della Salute

Il caldo torna protagonista in Italia nella prima settimana di agosto 2025. Dopo un lungo periodo segnato da un clima instabile e variabile, la rimonta dell'alta pressione si fa nuovamente sentire lungo il Mediterraneo con l'arrivo di una nuova ondata di calore. In aumento le temperature con il Ministero della Salute che ha comunicato per giovedì 7 agosto un nuovo bollettino di ondate di calore. Ecco dove.

L'Italia è alle prese con una nuova ondata di calore in arrivo nelle prossime ore in diverse regioni. La rimonta dell'alta pressione, associata al ritorno dell'anticiclone nord-africano, farà crescere i valori delle temperature di anche +8° con picchi che sfioreranno i 35-38° in diverse città. In vista della quarta ondata di calore dell'estate 2025, il Ministero della Salute ha emesso uno stato di allerta caldo nella giornata di giovedì 7 agosto 2025 in diverse città italiane al fine di prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute.

In 4 città italiane scatta lo stato di allerta meteo caldo di livello 1 corrispondente al bollino giallo. Il livello 1 di allerta meteo caldo segnala la presenza di condizioni meteorologiche tali da precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Ecco le città a rischio allerta caldo nella giornata di giovedì 7 agosto 2025:

Bolzano

Firenze

Perugia

Rieti

L'estate torna protagonista in Italia con una nuova ondata di calore e l'aumento delle temperature con valori anomali e picchi che sfiorano anche i 40°. Per questo motivo, in caso di ondata di calore, il Ministero della Salute invita tutti i cittadini a dei piccoli accorgimenti per affrontare al meglio le temperature bollenti. Prima di tutto è consigliabile di non uscire nelle ore più calde della giornata, ma anche di evitare di esporsi al sole e praticare attività all'esterno.

Non solo, è espressamente consigliato di limitare gli spostamenti con l'auto. A prestare massima attenzione in caso di stato di allerta meteo per ondate di calore sono alcune categorie di persone a rischio come: i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Inoltre è consigliato anche di arieggiare gli ambienti e bere molto acqua. Ricordiamo che siamo solo nel pieno dell'estate e che l'allerta caldo è destinata a proseguire anche nei prossimi giorni con nuovi stati di allerta meteo.