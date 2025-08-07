FacebookInstagramXWhatsApp

Torna l'anticiclone: tanto sole e caldo africano. Le previsioni meteo da giovedì 7 agosto

L'estate torna a dominare la scena meteo: anticiclone in rinforzo, con tanto sole e caldo in aumento.
Previsione7 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Definitivamente archiviata la fase turbolenta che ha segnato il tempo dell’Italia tra fine luglio e inizio agosto, con numerosi episodi di marcata instabilità atmosferica, adesso l’estate è pronta a riprendere pieno possesso della scena con l’espansione e il rinforzo dell’alta pressione sopra il bacino del Mediterraneo e la regione alpina. Solo in queste ore fa temporaneamente eccezione il Nord, attraversato da una debole perturbazione atlantica (la numero 2 del mese), con una breve parentesi instabile attesa in serata sulla valle padana, destinata ad esaurirsi già nella seconda parte della notte.

Nel frattempo le temperature, inizialmente vicine alla norma o solo in alcuni casi al di sopra, sono destinate ad aumentare. A partire da venerdì, la componente sub-tropicale in quota dell’alta pressione causerà l’innesco della quarta ondata di calore della stagione che rischia di rivelarsi intensa e duratura: secondo gli ultimi dati a nostra disposizione la fiammata africana ci accompagnerà almeno fino al Ferragosto, ma con il rischio che possa spingersi anche oltre.

Le previsioni meteo per giovedì 7 agosto

Al mattino nuvolosità residua su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli, ma in diradamento. Per il resto tempo stabile e soleggiato, salvo qualche modesto annuvolamento nel pomeriggio attorno alle aree montuose.
Temperature massime in aumento al Centro-Sud e sulle Isole, con picchi di 33-34 gradi nell’entroterra e fino intorno ai 35 in Sardegna; poche variazioni di rilievo al Nord, con valori fra 27 e 32 gradi. Venti moderati settentrionali in Puglia, su basso Adriatico e mar Ionio, che risulteranno mossi. Altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 8 agosto

Domani tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli generalmente sereni, salvo locali e modesti annuvolamenti pomeridiani in corrispondenza delle aree montuose, ma senza conseguenze.
Temperature in generale aumento e caldo in intensificazione ovunque. Valori massimi per lo più sopra i 29 gradi, con punte di 35-36 gradi in val padana, valle dell’Adige, regioni tirreniche, Umbria, Puglia e zone interne delle Isole maggiori. Non si escludono picchi isolati fino a 37 gradi su Toscana, Lazio e Campania. Venti persiste una moderata o tesa settentrionale su Puglia, Adriatico meridionale e mar Ionio, che resteranno mossi.

