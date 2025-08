Meteo prossimi giorni: sole e temperature in aumento sull'Italia

L'estate torna protagonista in Italia con la quarta ondata di calore. Sole e caldo in crescita da Nord a Sud complice la rimonta dell'alta pressione e il ritorno dell'anticiclone nord-africano. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, torna l'anticiclone nord-africano in Italia: caldo e sole da Nord a Sud

Dopo una fase climatica instabile e variabile con piogge e temporali in diverse regioni, l'estate torna a dominare il nostro Paese con l’espansione e il rinforzo dell’alta pressione sopra il bacino del Mediterraneo. Caldo, sole ed afa tornano protagonisti dando il via ad una lunga fase di calma meteorologica; unica eccezione le regioni del Nord dove, il transito della perturbazione n.2 di agosto, si farà sentire con una breve parentesi climaticamente instabile. Da venerdì 8 agosto è previsto il ritorno dell'anticiclone nord-africano accompagnato da una massa sub-tropicale che darà il via alla quarta intensa ondata di calore dell'estate 2025 con temperature in aumento con valori intorno ai 35-36 gradi e picchi di anche 39-40° al Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 6 agosto: bel tempo soleggiato nelle regioni del Centro-Sud, mentre clima variabile al Nord con annuvolamenti sparsi lungo le coste adriatiche e in Romagna. Non si escludono rapidi ed isolati rovesci sul Friuli Venezia Giulia e in serata anche in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Stabili le temperature in buona parte d'Italia con valori in crescita al Sud con picchi di anche 33° in Sardegna. Nella giornata di giovedì 7 agosto nuvole su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli, mentre bel tempo stabile e soleggiato nel resto del Paese. In crescita le temperature nelle regioni del Centro-Sud e Isole con valori intorno ai 33-34° e picchi di oltre 35°.

Caldo e afa in Italia: tornano anche le notti tropicali

L'alta pressione torna l'indiscussa protagonista nella prima settimana d'agosto con il ritorno di un clima stabile e soleggiato che dovrebbe perdurare almeno fino a Ferragosto. Da venerdì 8 agosto 2025 è previsto l'arrivo della quarta ondata di calore con la componente nord africana dell’anticiclone che interesserà non solo l'Italia, ma anche buona parte dell'Europa. Come anticipato è in arrivo una nuova ondata di calore che vedrà crescere le temperature fino a +8° in diverse zone del Paese, montagne comprese dove lo zero termo tornerà ad avvicinarsi e superare i 5000 metri.

Previsto anche il ritorno del fenomeno delle notti tropicali che si verificano quando le temperature minime superano i 20° e le massime i 30-32°. La calura sarà accompagnata da diverse giornate prevalentemente stabili e soleggiate lungo tutto lo stivale. Non si esclude qualche sistema nuvoloso, nelle ore più calde, solo nelle aree montuose.