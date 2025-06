Allerta meteo caldo il 21 giugno 2015 in Italia, 10 città a rischio. L'avviso del Ministero della Salute

Il caldo continua a farsi sentire in Italia. Il Ministero della Salute ha diramato per sabato 21 giugno 2025 un nuovo bollettino di allerta meteo caldo in diverse città italiane.

Prosegue l'allerta caldo in Italia anche nel penultimo weekend di giugno. Il Ministero della Salute ha emesso per sabato 21 giugno 2025 uno stato di allerta meteo per ondate di calore in diverse città italiane. Nel dettaglio sono 10 le città coinvolte nell'allerta meteo caldo per temperature bollenti, anche se i valori sono inferiori rispetto alla prima ondata di calore. Il caldo si farà sentire intensamente in diverse città italiane dove è stata emessa un'allerta meteo di livello 1.

Ricordiamo che il livello d'allerta 1 corrisponde al bollino giallo e indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Rispetto al livello 2 e 3, il livello 1 non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni a seguire potrebbero verificarsi condizioni di rischio per la salute. Ecco nel dettaglio le 10 città da bollino giallo il 21 giugno 2025:

Bolzano

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Napoli

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Con l'arrivo dell'estate le ondate di calore si faranno sempre più frequenti. Per questo motivo è importante conoscere cosa fare nel caso di ondate di caldo. Cosa fare per affrontare un'ondata di calore? La prima cosa è evitare di uscire di casa nelle ore più calde, prediligendo di uscire la sera con il fresco.

Non solo, è importante evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, generalmente tra le 11:00 e le 16:00. Ancora: evitare di praticare sport all'aperto e limitare quanto più possibile gli spostamenti in auto. Ricordiamo che le categorie maggiormente a rischio durante le ondate di calore sono: i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.