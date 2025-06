Meteo, prima ondata di caldo dell'estate 2025: le previsioni

L'anticiclone nordafricano è sempre più forte lungo il Mediterraneo portando un clima caldo ed afoso nel nostro Paese. E la seconda parte della settimana si fa ancora più "hot" con temperature che sfiorano i 40° da Nord a Sud. Ecco le temperature previste per i prossimi giorni e per il weekend.

Meteo, Italia nella morsa dell'anticiclone: caldo ed afa da Nord a Sud

Non molla la presa l’Anticiclone nordafricano in Italia, ma nei prossimi giorni i suoi effetti si faranno sentire anche nell'Europa Centrale, su fino alla Scandinavia meridionale, con una impennata delle temperature e un'anomalia termica di anche 10° rispetto ai valori del periodo.

In Italia prosegue una fase climatica caratterizzata da condizioni già estive con tempo stabile e soleggiato. Non si escludono annuvolamenti rapidi e qualche temporale di calore nel pomeriggio sulle zone montuose.

Il caldo è destinato ad aumentare con la colonnina di mercurio che toccherà e supererà anche i 35°, mentre al Sud e Isole sono attesi picchi di anche 40°. Attenzione: questa prima ondata di caldo della stagione non sarà particolarmente lunga, visto che da domenica 15 giugno 2025 è previsto l'arrivo di un fronte instabile nelle regioni del Nord Italia destinato a scivolare all'inizio della settimana anche verso il Centro-Sud con temporali una massa d’aria più temperata.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 12 giugno 2025: giornata climaticamente estiva con cielo sereno e soleggiato lungo tutto lo stivale con il rischio di isolati e brevi rovesci o temporali sulle Alpi occidentali, sull’Appennino abruzzese e sui rilievi della Sicilia. In crescita le temperature con le massime che sfioreranno anche i 35-36°.

Caldo anomalo pure in montagna dove lo zero termico sulle Alpi va oltre i 400 metri. Anche venerdì 13 giugno 2025 bel tempo con sole da Nord a Sud. Stabili le temperature con un lieve aumento nelle pianure del Nord e valori intorno ai 35°, mentre nelle zone interne di Centro-Sud e Isole sono previsti anche 37-38°, complice la presenza del vento di Maestrale.

Che tempo farà in vista del weekend in Italia? Caldo e piogge

Le previsioni meteo in vista del weekend delineano anche la presenza costante dell'anticiclone nord-africano che non molla la presa in Italia. È prevista una intensificazione del caldo con le temperature che sfioreranno i 36° lungo tutto lo stivale con picchi di anche 40° in Sicilia e Sardegna con la presenza di una massa d’aria subtropicale.

Da domenica 15 giugno 2025 è previsto un primo cambiamento complice l'arrivo di un fronte temporalesco diretto verso le regioni settentrionali. Clima instabile a variabile al Nord e zone interne del Centro anche se sempre in un contesto di un clima afoso e caldo. Non si esclude il rischio di temporali sparsi e localmente intensi per lo più su Alpi e Nord-Ovest.

Ancora poco chiara la tendenza meteo della prossima settimana, anche se gli effetti della perturbazione in transito da domenica sulle regioni del Nord si faranno sentire anche nelle regioni del Centro-Sud smorzando così, temporaneamente, l'afa e il calore legati alla presenza dell'anticiclone nord-africano.

Sono previsti un calo termico delle temperature e un clima che tenderà a farsi più instabile, ma solo per un breve lasso di tempo visto che la rimonta dell'alta pressione è dietro l'angolo. Nel weekend il caldo dovrebbe tornare nuovamente l'indiscusso protagonista con una nuova ondata di calore!