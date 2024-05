Meteo prossimi giorni: ritornano sole e caldo sull'Italia?

Ultimi giorni di maltempo in Italia prima dell'inizio di un weekend all'insegna della rimonta dell'alta pressione che riporterà sole e bel tempo lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni e del secondo weekend di maggio.

Meteo Italia, dopo le piogge torna l'anticiclone

Il vortice depressionario presente sull’Italia si sta dirigendo verso le regioni del Sud colpite da una forte ondata di maltempo con tanto di allerta meteo diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. La giornata di giovedì 9 maggio, segna il ritorno di piogge e temporali al Sud, ma la situazione è destinata a migliorare nelle prossime ore con il rinforzo dell'alta pressione complice anche l'afflusso di una massa d'aria più calda.

Tra venerdì 10 maggio e il fine settimana, infatti, l’anticiclone tornerà protagonista riportando sole e bel tempo dapprima al Centro-Nord e in Sardegna e tralasciando il Meridione dove fino a sabato sono previste correnti instabili che potrebbero perdurare in alcune zone anche nella giornata di domenica. Durante il weekend cambia tutto con sole, bel tempo e un rialzo delle temperature con picchi di anche 27°.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 9 maggio 2024: bel tempo soleggiato nelle regioni del Nord a eccezione di qualche possibile annuvolamento sui rilievi alpini. Non si escludono nel pomeriggio piogge e rovesci nelle Prealpi tra Lombardia e Veneto, schiarite diffuse in Toscana, Umbria e Marche. Al Sud ancora maltempo con piogge e temporali che si faranno insistenti in Basilicata, Calabria, Puglia meridionale e Sicilia, ma anche Lazio, Appennino campano, e sud Sardegna. In aumento le temperature al Centro-Nord, in Sardegna, Campania e Sicilia occidentale.

Nella giornata di venerdì 10 maggio nuvole sparse nelle prime ore del mattino su Piemonte, Prealpi lombarde, Sud peninsulare e Messinese, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del paese. Nel pomeriggio non si escludono piogge e isolati rovesci in Calabria, nell’est della Sicilia, nell’Appennino lucano e nel Frusinate. In aumento ancora le temperature.

Meteo, la tendenza per il weekend di sabato 11 e domenica 12 maggio

Ma passiamo alle previsioni e alla tendenza meteo per il weekend di sabato 11 e domenica 12 maggio. Che tempo farà nel fine settimana? Durante il weekend non sono previste piogge sull'Italia grazie alla presenza sul Mediterraneo centrale di un promontorio di alta pressione. La rimonta dell'alta pressione, infatti, si farà sentire con l'afflusso di una massa d'aria calda che riporterà bel tempo e sole lungo tutto lo stivale.

Nel dettaglio: la giornata di sabato 11 maggio sarà soleggiata da Nord a Sud. Nelle prime ore del pomeriggio non è da escludersi il rischio di qualche rovescio o temporale isolato in Calabria, nel sud della Campania e sulla Sicilia orientale. Venti deboli. Stabili le temperature.

Domenica 12 maggio ancora sole, in particolare nelle regioni del Centro-Sud e Isole. Al Nord possibili annuvolamenti in particolare a ridosso delle Alpi e Prealpi. Le temperature in leggero rialzo complice una graduale intensificazione dei venti di Scirocco. Attenzione: questa fase di tempo stabile e mite probabilmente non durerà a lungo. La tendenza meteo per la prossima settimana sembra delineare l'arrivo di una nuova perturbazione. Continuate a seguirci.