Nuovo avviso di allerta meteo gialla in Italia per il 9 maggio per maltempo: le regioni e zone a rischio

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso una nuova allerta meteo gialla per la giornata di giovedì 9 maggio 2024, per rischi per piogge e temporali in diverse regioni. Ecco tutte le zone e regioni a rischio.

Maltempo in Italia: allerta meteo gialla per piogge e temporali il 9 maggio

La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia per la giornata di giovedì 9 maggio 2024. Non si placa l'ondata di maltempo a causa di una perturbazione atlantica, la n.3 del mese, che dopo aver colpito le regioni del Nord è pronta ad investire le regioni del Sud. L'allerta meteo gialla per piogge e temporali, infatti, scatta proprio nelle regioni del Sud. Ecco nel dettaglio regioni e zone coinvolte:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Puglia : Bacini del Lato e del Lenne, Salento;

: Bacini del Lato e del Lenne, Salento; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta per rischio idraulico e idrogeologico in Italia per giovedì 9 maggio

Non c'è solo questa allerta gialla, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per giovedì 9 maggio 2024 anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico. L'allarme riguarda solo la regione Calabria e nel dettaglio le seguenti zone:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Italia. La Protezione Civile ha comunicato lo stato di allerta nelle regioni e zone: