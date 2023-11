Meteo, previsioni: pioggia battente sull’Italia, le news sulle nuove perturbazioni

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Come prenderà il via il mese di novembre 2023? Ci attendono, a quanto pare, diversi giorni di pioggia battente sull'Italia visto l'arrivo di nuove perturbazioni che causeranno problemi e disagi in diverse zone. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: due nuove perturbazioni in pochi giorni

La perturbazione numero 1 del mese di novembre 2023, secondo le previsioni meteo, già oggi sta attraversando velocemente l’Italia e sta portando nuovo maltempo, soprattutto al Centro-Sud.

La seconda perturbazione, invece, raggiungerà il nostro Paese nelle prime ore di giovedì 2 novembre 2023. Si attende una fase di forte maltempo su molte regioni, con piogge anche intense che bagneranno dapprima soprattutto il Nord e la Sardegna e, successivamente, da venerdì 3 novembre, anche le regioni del Centro-Sud. Per il weekend è infine attesa una terza perturbazione caratterizzata da forte vento, con il rischio di forti mareggiate lungo le coste tirreniche.

Tutti i dettagli giorno dopo giorno

Giovedì 2 novembre ci attende, secondo le previsioni meteo, cielo molto nuvoloso e piogge sparse, localmente anche di forte intensità, al Nord e sulle regioni centrali tirreniche oltre che in Campania. La neve, invece, cadrà abbondante sulle zone alpine oltre 1700-1800 metri.

Il giorno successivo, venerdì 3 novembre, l'intensa perturbazione porterà precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, anche sotto forma di rovesci o temporali, sia sull’est della Lombardia, che sulle regioni di Nordest, oltre che su quelle tirreniche e sulla Sardegna occidentale. Avremo fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche centro-meridionali. In serata il maltempo coinvolgerà anche la Sicilia. Già dalle ore del mattino, però, migliorerà invece il tempo al Nord-Ovest.

Perfino per sabato e domenica, ovvero il primo weekend di novembre, avremo condizioni meteorologiche avverse con situazioni di criticità diffusa e probabili nuove allerta della Protezione Civile. Sabato 4 novembre, per l'appunto, giungerà da ovest un’altra intensa perturbazione. Così tra la seconda parte di sabato e la prima parte di domenica 5 un altro carico di ingenti precipitazioni investirà diverse zone d'Italia. Quali? In primis le regioni del Nord, ma anche quelle centrali tirreniche, l’Umbria e la Campania. Ci attendono infine nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino e prealpino fin verso i 1500 metri, ma localmente anche più in basso nel settore di Nordovest.