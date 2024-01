Meteo, le previsioni per i giorni della Merla: caldo al posto del freddo?

Cosa dicono le previsioni meteo per i giorni della Merla, ovvero per gli ultimi giorni del mese di gennaio 2024? Al posto del tanto atteso freddo faremo i conti con temperature miti e piuttosto primaverili. In questo modo il clima del 29, 30 e 31 gennaio ci aiuterà a determinare, secondo tradizione, ciò che ci aspetta in futuro. I rpoverbi dicono che, se in quei tre giorni vi è particolarmente freddo, la Primavera in arrivo sarà piuttosto bella, mentre se sono caldi - come accadrà quest'anno - la stagione primaverile ritarderà presentandosi dopo il 21 marzo. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo weekend: che tempo farà?

Le previsioni meteo per questo weekend, ovvero per il 27 e 28 gennaio 2024, sottolineano che la situazione in Italia rimarrà bloccata dalla insistente presenza di una vasta area di alta pressione. Avremo tempo stabile e insolitamente mite in gran parte del nostro paese, ma favorirà anche la presenza di molte nebbie al Centro-Nord e di conseguenza un progressivo peggioramento della qualità dell’aria.

In Sardegna le temperature massime continueranno anche nei prossimi giorni a far registrare valori molto vicini ai 20 gradi, ma l’anomalia termica si farà sentire soprattutto in montagna dove lo zero termico raggiungerà spesso i 3000 metri specie sulle Alpi occidentali e quindi a quote davvero insolitamente alte per questo periodo dell’anno.

Nello specifico sabato 27 gennaio 2024 abbiamo una mattinata grigia per la presenza di nubi basse e nebbie in pianura padana, coste dell’alto Adriatico fino al nord di:

Marche

Toscana

Umbria

Lazio

nord Campania

Da metà giornata il tempo diventerà in prevalenza soleggiato. Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare in Molise, Puglia, Basilicata e sul basso Tirreno tra Calabria meridionale e nord della Sicilia.

Domenica 28 gennaio 2024, invece, avremo una giornata in gran parte soleggiata e con cieli sereni. Ancora nebbie anche fitte in Pianura Padana, coste dell’alto Adriatico fino a al nord delle Marche, Umbria e Lazio in diradamento a metà giornata.

Tendenze meteo giorni della Merla: ecco come prevedere il futuro secondo le tradizioni popolari?

Con il tempo che farà nei giorni della Merla, ovvero da lunedì a mercoledì, potremo prevedere secondo la tradizione le condizioni meteo per la Primavera. Ecco dunque i dettagli.

A quanto pare anche la prossima settimana sarà protagonista l'alta pressione che continuerà quindi ad assicurare anche sull'Italia tempo stabile e assenza di precipitazioni. In queste condizioni continueranno a formarsi molte nebbie e nubi basse in particolare sulla Pianura Padana, sull'alto Adriatico e nelle zone interne delle regioni tirreniche.