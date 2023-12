Meteo Italia, previsioni per l'Immacolata: torna la neve al Nord, i dettagli

Si preannuncia una festa dell'Immacolata con la neve in buona parte del Nord Italia. Dopo la tregua di queste ultime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteo in buona parte del paese con il ritorno della neve non solo nelle regioni settentrionali, ma anche a bassa quota nella zona di Nord-Ovest. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà all'Immacolata? Freddo e neve: ecco dove

Dopo una fase di tempo stabile è previsto un nuovo peggioramento del clima in Italia in concomitanza con l'arrivo dell'8 dicembre, Festa dell'Immacolata. Previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la numero 2 del mese di dicembre, che porterà piogge e rovesci in Sardegna e Sicilia, ma anche nelle regioni tirreniche e di Nord-Ovest. Non solo, il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da forti venti e nevicate anche a bassa quota. Da sabato 9 dicembre gli effetti della perturbazione si faranno ancora sentire nelle regioni del Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 7 dicembre: nuvole e isolate piogge in Puglia bassa Calabria e Sicilia tirrenica. Schiarite nel resto d'Italia, in particolare nelle regioni del Nord e tirreniche. Nel cuore delle notte nebbie nella pianura padana e localmente nelle valli del Centro con il rischio di gelate nelle prime ore del mattino. Nel giorno di venerdì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, clima in peggioramento in buona parte del paese. Piogge e rovesci in Sardegna, nelle regioni di Nord-Ovest e Toscana. Torna anche la neve in pianura in Piemonte, nelle colline dell'alta Lombardia e sull'Appennino settentrionale. In sensibile calo le temperature da Nord a Sud.

Meteo, le previsioni del weekend di sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023

Che tempo farà nel primo weekend di dicembre? Sabato 9 dicembre è previsto l'arrivo di un vortice di bassa pressione indirizzato principalmente verso le regioni del Sud ed Isole diretto poi verso la Tunisia. Piogge e rovesci nella prima parte della giornata, ma alle sue spalle dovrebbe rigonfiarsi un corridoio anticiclonico portatore di una fase di clima stabile e sereno nella giornata di domenica 10 dicembre, ma anche nei primi giorni della prossima settimana. conferire maggiore stabilità al tempo sull’Italia sia domenica 10 dicembre che nei primi giorni della prossima settimana

Sabato 9 e domenica 10 dicembre tempo asciutto in buona parte delle regioni del Nord dove si alterneranno nuvole e schiarite. Dal punto di vista delle temperature è previsto un aumento dei valori in buona parte delle regioni del Nord, ma anche Toscana e Sardegna. Nella giornata di lunedì 11 dicembre previsto un secondo sistema nuvoloso coinvolgerà le Alpi con alcune nevicate a quote oltre i 1000-1500 metri.