Meteo, le previsioni per inizio novembre 2024: che tempo farà per il Ponte di Ognissanti?

Halloween e il ponte di Ognissanti nel segno dell'anticiclone. Per l'ultimo giorno di ottobre e i primi di novembre si delinea un clima stabile e soleggiato con bel tempo lungo tutto lo stivale, ma attenzione alle nebbie in pianura e nelle valli. In aumento le temperature di anche 4-5° rispetto ai valori del periodo. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni per Halloween: sole e temperature in aumento

Clima stabile e asciutto da Nord a Sud in Italia grazie al dominio dell'alta pressione su gran parte dell’Europa Centrale e Meridionale. Temperature miti lungo tutto lo stivale, nelle prime ore del mattino non si escludono nebbie sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro. Le previsioni meteo delineano per tutto il fine settimana clima soleggiato con caldo anomalo e fuori stagione, visto che le temperature saranno superiori di anche 5-6° rispetto alla norme con lo zero termico che sulle Alpi raggiungerà quota 4000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 31 ottobre, giorno di Halloween: alternanza tra sole e nuvole in Sicilia e Sardegna, mentre cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del paese. Nebbie nelle prime ore del mattino, le più fredde, su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico, valli del Centro. In crescita le temperature che sfiorano anche i 25°. Anche venerdì 1 novembre bel tempo con sole e il rischio di qualche annuvolamento solo in Sardegna, Calabria e Sicilia. Invariate le temperature.

Meteo, le tendenze per il weekend di Ognissanti

Le previsioni meteo per il primo fine settimana di Novembre, Ponte di Ognissanti, sono nel segno dell'anticiclone. Continua il dominio del campo di alta pressione lungo tutto lo stivale con clima mite e soleggiato, insolito per il periodo.

Nella giornata di sabato 2 novembre tempo stabile e asciutto in Italia con il rischio di qualche nebbia sulla Sardegna e nuvole passeggere tra Abruzzo, Molise e Lazio. Ancora nebbie e foschie nelle primissime ore del mattino in Val Padana e nelle valli del Centro. Stabili le temperature con le massime comprese tra i 18° e 25°.

Da domenica 3 novembre potrebbe farsi sentire l'arrivo di un fronte freddo in discesa verso i Balcani e il Mar Nero con aria più fresca soprattutto verso la Val Padana e l’Adriatico con un conseguente calo delle temperature. Per l'inizio della prossima settimana le previsioni delineano ancora condizioni climatiche miti legate all'anticiclone con le temperature in lieve calo. Nella seconda parte della settimana è possibile qualche cambiamento, ma per la conferma vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.