Meteo: caldo africano, l'Italia in un forno, ecco quanto durerà

Caldo e afa in Italia nell'ultimo weekend di giugno complice la rimonta dell'anticiclone nord-africano che ha segnato l'arrivo della seconda ondata di calore dell'estate 2025.

Meteo, ondata di caldo africano in Italia: le previsioni

L'Italia è alle prese con la seconda ondata di calore dell'estate 2025. Temperature in aumento da Nord e Sud con picchi di anche 40° e il ritorno del fenomeno delle notti tropicali. Non si escludono rapidi ed isolati temporali nelle regioni del Nord, ma non vanno ad intaccare i valori che restano intorno ai 34-35°.

Caldo intenso lungo tutto lo stivale complice la presenza del promontorio anticiclonico nordafricano che favorisce anche una impennata delle temperature per la presenza di una massa d’aria subtropicale. Dati alla mano il grande caldo si farà sentire fino alla prima settimana di luglio con l'interferenza del passaggio della perturbazione n.6 del mese che interesserà principalmente le regioni del Nord. Prevista una impennata delle temperature con valori compresi tra i 35-40°, non si escludono eventuali temporali di calore.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 25 giugno 2025: clima soleggiato e caldo da Nord a Sud a eccezione della Liguria dove non si escludono annuvolamenti sparsi e il rischio di brevi rovesci o temporali lungo l'arco alpino. Caldo afoso in intensificazione con temperature massime comprese tra i 29 e 34 gradi e picchi di anche 38-40° al Sud e Isole.

Giovedì 26 giugno 2025 nuvole in aumento sulle zone alpine con il rischio di brevi ed isolati rovesci lungo le Alpi centrali, mentre bel tempo nel resto del Paese. Attenzione, nelle regioni del Nord non si escludono rovesci e temporali anche se in forma isolata. In crescita le temperature con picchi che sfiorano anche i 40°.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Le previsioni meteo in vista del fine settimana confermano la presenza dell'anticiclone nord-africano lungo tutto lo stivale. La seconda intensa ondata di calore dell'estate non demorde, anzi dati alla mano dovrebbe perdurare fino alla prima settimana di luglio. Da giovedì 26 giugno è previsto una lieve flessione delle temperature nelle regioni settentrionali per il colpo di coda di una perturbazione, ma il clima è destinato a cambiare ancora in concomitanza dell'arrivo del weekend con un rigonfiamento dell’Anticiclone Nordafricano accompagnato da una massa d’aria ancora più calda.

Previsto un aumento importante delle temperature con valori che, quasi ovunque, sfioreranno i 35° con picchi di anche 40°. Anche le minime notturne non scenderanno al di sotto dei 20° con il ritorno del fenomeno delle notti tropicali. Tuttavia non sono da escludersi isolati temporali di calore nelle aree di montagna.

La tendenza meteo delinea un clima soleggiato e caldo fino a metà della prossima settimana nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord potrebbe registrarsi un primo indebolimento del promontorio anticiclonico per la presenza di correnti perturbate. Come sempre continuate a seguirci per conferme ed aggiornamenti.