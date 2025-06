Meteo, allerta caldo il 26 giugno in Italia. 6 città da bollino rosso: l’avviso del Ministero della Salute con tutti i livelli di rischio

Nuovo stato di allerta meteo caldo comunicato dal Ministero della Salute in Italia con l'arrivo della seconda ondata di calore dell'estate 2025. Da Nord a Sud è previsto un aumento delle temperature con anomalie termiche di anche +6/+8° nella giornata di giovedì 26 giugno 2025. Ecco tutte le città a rischio.

Allerta meteo caldo africano in Italia: scatta il bollino rosso il 26 giugno 2025

Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo caldo per giovedì 25 giugno 2025 in Italia. L'Italia è infatti alle prese con la seconda ondata di calore dell'estate 2025 e in questi giorni sono previste temperature bollenti con valori che supereranno anche i 40°. L'anticiclone africano è tornato in Italia accompagnato da una massa d'aria calda tale da far scattare uno stato di allerta meteo per il forte caldo in diverse città italiane.

Nel dettaglio sono sei le città italiane da bollino rosso che corrisponde al livello massimo di allerta. Il livello 3 di allerta caldo corrisponde al bollino rosso e indica quello massimo di allerta, che determina condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla