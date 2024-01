Meteo, previsioni per il fine settimana in Italia: che tempo farà?

L'Italia è alle prese con una forte ondata di freddo e gelo da Nord a Sud. Le regioni del Centro-Sud devono fare i conti con piogge e rovesci legate al passaggio della perturbazione n.3 del mese, mentre al Nord clima freddo con alternanza di sole e nuvole. Che tempo farà nel weekend? Ecco le previsioni.

Meteo, le previsioni in Italia: clima invernale con piogge e freddo

La perturbazione n.3 ha riportato piogge e temporali in Italia soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Freddo e temperature invernali in buona parte del paese con la colonnina di mercurio vicina allo zero e, in alcune regioni, anche sotto lo zero. L'inverno è arrivato lungo tutto lo stivale anche se per il fine settimana è previsto un clima dalle condizioni più stabili. Da venerdì 12 gennaio 2024, infatti, bel tempo e sole in buona parte del paese ad eccezioni dell'estremo Sud e Sicilia ancora interessati da fenomeni temporaleschi. Il fine settimana si preannuncia caratterizzato da una alternanza di sole e nuvole con piogge e rovesci quasi del tutto assenti con temperature in aumento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Se la giornata di giovedì 11 gennaio 2024 ha visto prevalere cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Nord e Toscana, il resto del paese ha dovuto fare i conti con piogge deboli e moderate che hanno interessato l'Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Non solo, anche la dama bianca è tornata ad imbiancare l'Appennino Calabro-Lucano oltre 1.000-1.300 metri. Le temperature massime in leggero rialzo al Nord e invariate altrove. Nella giornata di venerdì 12 gennaio 2023 ancora nuvole su Abruzzo, Molise e regioni del Sud dove non si escludono piogge e rovesci, seppur deboli ed isolate, con il rischio neve sui rilievi della Calabria oltre 1.000 metri. Nel resto del paese bel tempo con sole. Ancora in calo le temperature minime, mentre le massime in leggero aumento.

Le previsioni meteo del weekend: che tempo farà in Italia?

Ma passiamo alle previsioni meteo per il fine settimana. Che tempo farà? Protagonista del weekend di sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 sarà l'alta pressione favorendo così il ripristino di condizioni climatiche stabili ed asciutte. Nella giornata di sabato 13 gennaio 2024 cielo per lo più sereno nelle regioni del Centro-Nord con qualche locale annuvolamento al Sud e Isole. Non si escludono nelle ore più fredde nebbie sulla bassa pianura padana. Le temperature in calo al Sud e nelle zone interne del Nord.

Nella giornata di domenica 14 gennaio 2024, la presenza di venti sul Mediterraneo centrale, faranno aumentare le temperature, ma anche le nuvole in particolare in Liguria, Pianura Padana e settori tirrenici della Penisola. In crescita le temperature per la presenza di un clima più stabile.