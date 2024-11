Meteo, previsioni: due perturbazioni sull'Italia, ecco dove

Il passaggio della perturbazione n.1 di novembre sta facendo sentire i suoi effetti nelle regioni di Nord-Ovest, ma anche al Sud. In particolare in Sicilia dove è scattata l'allerta rossa con la chiusura delle scuole. Al Nord sole, ma temperature in calo, mentre torna le neve sulle Alpi. Le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia e calano le temperature

Il vortice ciclonico associato alla perturbazione numero 1 di novembre continua a farsi sentire nelle regioni del Sud e in particolare in Sicilia. Al Nord, invece, è arrivato il freddo proveniente dall’Europa settentrionale che nelle prossime ore darà vita ad una breve fase di maltempo all’estremo Nord-Ovest con nevicate sulle Alpi e pioggia in Piemonte e Liguria. Nel pomeriggio clima in miglioramento complice l'allontanamento della perturbazione verso il Sud della Francia e la Spagna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 12 novembre: cielo nuvoloso nelle prime ore del mattino in Emilia e regioni di Nord-Ovest con il rischio di temporali su Piemonte occidentale, Valle d’Aosta ed estremo ponente ligure. Torna le neve sulle Alpi piemontesi e valdostane oltre 1000/1300 metri. Nuvole e clima incerto in Calabria, Sicilia e Sardegna dove si escludono piogge e temporali. Le temperature in brusco calo al Nord, mentre stabili al Sud. Anche mercoledì 13 novembre cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, Umbria e Toscana. Non si escludono rovesci e fenomeni temporaleschi su Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia orientale. In calo le temperature nelle regioni del Centro-Nord, mentre massime in risalita al Nord-Ovest.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: ancora freddo?

Ma che tempo farà in vista del weekend? La tendenza meteo del fine settimana delinea l'arrivo di aria fresca associata alle correnti settentrionali. Giovedì 14 novembre bel tempo al Nord con sole, mentre nuvole al Sud e Isole con il rischio di piogge Molise, Calabria e nordest della Sicilia.

Nella giornata di venerdì 15 novembre tempo stabile lungo tutto lo stivale con il rischio di qualche annuvolamento su Molise, al Sud e in Liguria. Stabili le temperature con valori in lieve calo rispetto alla media del periodo.