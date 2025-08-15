FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Allerta meteo il 16 agosto 2025 in Italia: ecco le regioni a risc...

Allerta meteo il 16 agosto 2025 in Italia: ecco le regioni a rischio maltempo

Scatta lo stato di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia il 16 agosto 2025. Ecco dove.
Clima15 Agosto 2025 - ore 18:42 - Redatto da Meteo.it
Clima15 Agosto 2025 - ore 18:42 - Redatto da Meteo.it

Prosegue l'ondata di maltempo in diverse regioni d'Italia anche nella giornata di domani, sabato 16 agosto 2025. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo e criticità al Sud Italia. Ecco le regioni e zone a rischio.

Piogge e temporali in Italia: allerta gialla maltempo il 16 agosto 2025

Nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia. Sabato 16 agosto 2025 scatta un bollettino di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni d'Italia. Nonostante la presenza dell'anticiclone nord-africano che ha dato il via alla quarta intensa ondata di calore, prosegue l'ondata di maltempo in diverse regioni alle prese con fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi. In diverse regioni, infatti, è stata diramata l'allerta meteo gialla per piogge e temporali nella giornata di sabato 16 agosto 2025. Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 16 agosto 2025 in Italia

Da prestare particolare attenzione nella giornata di sabato 16 agosto 2025 è anche allo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. In questo caso il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per rischio idraulico che corrisponde agli effetti negativi che possono verificarsi sul territorio a seguito del superamento dei livelli idrometrici critici nei corsi d'acqua, come fiumi e torrenti, portando a fenomeni come allagamenti e alluvioni. Le regioni a rischio sono due:

  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Non solo, sempre per sabato 16 agosto 2025, scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde alla possibilità che si verifichino eventi dannosi legati all'acqua e al terreno, come frane, alluvioni, e smottamenti, a causa di fenomeni meteorologici avversi o altre cause. Anche in questo caso la Protezione Civile ha diffuso uno stato di allerta meteo gialla in sole due regioni d'Italia:

  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta caldo il 16 agosto 2025: tutte le città a rischio per il Ministero della Salute
    Clima15 Agosto 2025

    Meteo, allerta caldo il 16 agosto 2025: tutte le città a rischio per il Ministero della Salute

    La quarta ondata di calore dell'estate 2025 non molla la presa e scatta un nuovo stato di allerta meteo caldo per il 16 agosto 2025 in Italia.
  • Meteo, allerta temporali e criticità a Ferragosto in Italia: le regioni a rischio il 15 agosto 2025
    Clima14 Agosto 2025

    Meteo, allerta temporali e criticità a Ferragosto in Italia: le regioni a rischio il 15 agosto 2025

    La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla in Italia nel giorno di Ferragosto 2025: le zone e regioni a rischio.
  • Meteo, che tempo farà a Ferragosto? Non solo caldo africano, ma anche rischio piogge: le previsioni
    Clima14 Agosto 2025

    Meteo, che tempo farà a Ferragosto? Non solo caldo africano, ma anche rischio piogge: le previsioni

    Piogge o sole in vista del giorno di Ferragosto 2025? Ecco la tendenza meteo.
  • Maltempo Lazio, una tromba d'aria ha colpito Sperlonga: momenti di panico tra bagnanti e residenti - Video
    Clima14 Agosto 2025

    Maltempo Lazio, una tromba d'aria ha colpito Sperlonga: momenti di panico tra bagnanti e residenti - Video

    Panico a Sperlonga per una tromba d'aria causata dal maltempo che ha colpito il Lazio. Il vortice ha sollevato ombrelloni e lettini
Ultime newsVedi tutte
Meteo, arriva uno stop al caldo intenso? La tendenza
Tendenza15 Agosto 2025
Meteo, arriva uno stop al caldo intenso? La tendenza
Da lunedì 18 agosto Anticiclone nord-africano in ritirata con temperature più vicine alla norma e temporali sui rilievi. La tendenza meteo
Meteo: da domenica 17 caldo più sopportabile! Temporali sparsi: ecco dove
Tendenza14 Agosto 2025
Meteo: da domenica 17 caldo più sopportabile! Temporali sparsi: ecco dove
Da domenica 17 agosto l'Anticiclone arretra concedendo finalmente una tregua dal caldo più estremo. Instabilità sparsa con numerosi temporali.
Meteo: 16-17 agosto con rischio temporali e caldo meno estremo! Poi cambia lo scenario al Nord
Tendenza13 Agosto 2025
Meteo: 16-17 agosto con rischio temporali e caldo meno estremo! Poi cambia lo scenario al Nord
La tendenza meteo per il weekend successivo al Ferragosto vede dei picchi di calore meno estremi ma anche temporali, potenzialmente intensi.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 15 Agosto ore 23:44

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154