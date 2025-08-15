Meteo, allerta caldo il 16 agosto 2025: tutte le città a rischio per il Ministero della Salute
Ancora caldo ed afa in Italia sulla scia della quarta ondata di calore dell'estate 2025. In diverse città scattano il bollino rosso, arancione e giallo per allerta caldo e il rischio di ondate di calore nella giornata di sabato 16 agosto 2025 secondo il Ministero della Salute.
Il Ministero della Salute ha diramato uno stato di allerta meteo per ondate di calore nella giornata di sabato 16 agosto 2025. La quarta ondata di calore dell'estate 2025 non molla la presa con temperature bollenti tali da far scattare in diverse città lo stato d'allerta meteo per il caldo. Nel dettaglio in 11 città è stato comunicato lo stato di allerta meteo di livello 3 corrispondente al bollino rosso che indica condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.
A seguire la lista delle città dove scatta il bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore il sabato 16 agosto 2025:
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Firenze
- Genova
- Milano
- Roma
- Torino
- Trieste
- Venezia
- Verona
Meteo, caldo record in Italia a Ferragosto: le città da bollino giallo il 15 agosto 2025
Il Ministero della Salute ha emesso per sabato 16 agosto 2025 anche un bollettino di allerta meteo di livello 2 per il rischio ondate di calore. Il livello 2 di allerta meteo caldo corrisponde al bollino arancione che indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Sabato 16 agosto 2025 lo stato d'allerta meteo è stato comunicato in una sola città: Campobasso.
Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo caldo di livello 1 che segnala il presentarsi di condizioni meteorologiche tali da tenere sotto controllo. A differenza degli altri stati di allerta non richiede azioni immediate, ma segnala che nei giorni a seguire possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Ecco le città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo per sabato 16 agosto 2025:
- Ancona
- Frosinone
- Latina
- Perugia
- Rieti
- Viterbo