Meteo, ponte dell'Immacolata segnato dal maltempo

Come sarà il tempo nel lungo fine settimana dell'Immacolata? L'8 dicembre quest'anno cade di giovedì, permettendo così di programmare qualche breve viaggio alla scoperta dei mercatini di Natale o un soggiorno sulla neve. Ma che tempo farà? Scopriamolo insieme. Ecco le previsioni meteo per l'8 dicembre 2022.

Tendenza meteo prossima settimana: che tempo farà l'8 dicembre 2022

Nella giornata di lunedì il sole sarà protagonista al Sud, nelle regioni centrali adriatiche e sulle isole maggiori, mentre le regioni centrali tirreniche e il Nord dovranno fare i conti ancora con la prima perturbazione di dicembre, che porterà piogge al mattino su Lombardia, Triveneto, Liguria di levante, Toscana e alto Lazio. Precipitazioni sparse anche nelle ore pomeridiane, in particolare su Toscana, Umbria, nord Lazio ed estremo Nord-Est.

Per quanto riguarda le temperature minime registreremo un calo delle colonnine di mercurio al Sud e in Sicilia, con massime in rialzo in Sardegna e nelle regioni del medio-alto Adriatico. Previsti venti in prevalenza deboli, salvo locali moderati rinforzi da sud nel Tirreno, nel Mar ligure e in Adriatico.

A partire da martedì 6 dicembre il maltempo sembra concedere una tregua, che si protrarrà fino a tutta la giornata di mercoledì 7, quando si potranno verificare deboli e isolate piogge su Toscana, Romagna e Salento. Temperature senza grosse variazioni e con un clima ancora decisamente mite per la stagione al Sud.

Meteo, 8 dicembre giorno dell'Immacolata

Giovedì 8 dicembre - Festa dell'Immacolata - una nuova fase instabile sembra destinata ad affacciarsi sul nostro Paese, e interessare in particolare le regioni del Nord. La perturbazione numero 2 del mese di dicembre porterà di nuovo neve sulle Alpi, mentre al Sud e sui versanti adriatici la situazione sembra destinata a rimanere ancora tranquilla.

La fase instabile si protrarrà anche per la giornata di venerdì 9 dicembre. Non è previsto l'arrivo di aria particolarmente fredda per tutto il resto della settimana. Per rimanere aggiornati sulle ultime previsioni metereologiche vi invitiamo a seguirci.