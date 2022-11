Mercatini di Natale 2022-2023: i più belli da vedere quest’anno in Italia

Le feste di fine anno sono ormai alle porte, e a riempire di magia l'atmosfera arrivano - come ogni anno - i mercatini di Natale. Ecco quali sono i più suggestivi luoghi da visitare per una full immersion tra colori, musiche e profumi dei prodotti tipici del nostro Paese.

Mercatini natalizi 2022-2023 in Val Gardena

Neve e magia del Natale si fondono in una delle vallate più suggestive delle Dolomiti, illuminata come ogni anno dalle luci e dai colori che evocano l'atmosfera natalizia. Si comincia il 2 dicembre - quando a Ortisei i banchi si riversano sulle strade per proporre i migliori prodotti della tradizione italiana in mostra fino all'8 gennaio 2023. Qualche giorno dopo anche a Selva si accendono i mercatini di Natale, per il consueto appuntamento che dal 7 dicembre all'8 gennaio permetterà di ammirare lungo le strade i prodotti dell'artigianato e di assaporare le tante prelibatezze tipiche della cucina delle Dolomiti.

Mercatini di Natale in Toscana

Anche a Firenze non mancheranno i mercatini di Natale 2022-2023. L'appuntamento prende il via a metà novembre e si protrae per circa un mese nella bellissima Piazza Santa Croce. Si tratta senza dubbio di una grande occasione per visitare il capoluogo toscano, che permetterà anche di trascorrere qualche ora nella più grande pista di pattinaggio d'Europa, realizzata per l'occasione. Anche Arezzo si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco programma di eventi per grandi e piccini che - dal 19 novembre 2022 all'8 gennaio 2023 - trasformeranno questa splendida cittadina toscana in una Città del Natale.

A Greccio per i mercatini di Natale 2022-2023

Quale posto migliore per attendere la festa della Natività, se non Greccio? Il piccolo paesino in provincia di Rieti è gemellato con Betlemme e, nei giorni che precedono il Natale vede l'intero rione riempirsi di profumi e sapori di tanti prodotti tipici del territorio. Il Mercatino natalizio di Greccio si svolge dal 26 novembre 2022 all'8 gennaio 2023.

Aspettando il Natale 2022 a Matera

Matera, capitale europea della cultura 2019, propone una serie di appuntamenti con i mercatini natalizi che rallegreranno l'attesa di abitanti e dei tanti turisti che ogni anno dedicano i giorni delle festività alla scoperta dei suoi innumerevoli monumenti. Per l'occasione la città dei sassi ha in programma diverse iniziative - una più bella dell'altra - per far vivere a tutti la magia del Natale 2022.

A Merano uno dei mercatini natalizi più antichi

A Merano, in Trentino Alto Adige si svolge - anche quest'anno - uno dei mercatini di Natale più antichi. I banchi natalizi arriveranno a riempire le strade il 25 novembre 2022 e coloreranno con le loro luci la cittadina fino al 6 gennaio 2023. Si tratta senza dubbio di una delle tradizioni più radicate, basta pensare che il mercatino natalizio di Merano festeggia quest'anno il suo trentesimo anniversario.

Christkindlmarkt a Bolzano

Tra i mercatini natalizi del Nord Italia il Christkindlmarkt a Bolzano è sicuramente un evento da non perdere . Per il 31esimo anno consecutivo la stupenda piazza Walther si accende di colori grazie a uno dei mercatini di Natale più ricchi e suggestivi al mondo. L'evento prende il via il 24 novembre 2022 e prosegue fino al 6 gennaio 2023.

La Poesia di Alberobello

La cittadina in provincia di Bari è famosa non solo per i suoi trulli. Alberobello infatti si veste di poesia dal 7 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 grazie ai tantissimi banchi che animano le vie. Oltre al mercatino natalizio Alberobello propone anche un suggestivo spettacolo con il Presepe Vivente, giunto quest'anno alla 52esima edizione.

Luci d'Artista a Salerno

Parchi, piazze e strade cittadine si illumineranno la sera del 2 dicembre con le più celebri luci d'artista, trasformando Salerno in una spettacolare esposizione d'arte luminosa, pronta ad affascinare residenti e turisti fino a fine gennaio 2023. Ovviamente lungo le strade non mancheranno tante bancarelle dove è possibile trovare prodotti artigianali tipici del luogo.