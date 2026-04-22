Meteo, ponte del 25 aprile: che tempo farà in Italia? La tendenza

Dopo giorni segnati da correnti fredde di origine artica e da una fase più instabile, il meteo sull’Italia si prepara a cambiare volto proprio in vista del ponte del 25 aprile. Le perturbazioni che porteranno ancora qualche temporale fino a giovedì tenderanno infatti a spostarsi verso l’Europa nord-orientale, lasciando progressivamente spazio a un rinforzo dell’anticiclone subtropicale.

Il risultato sarà un weekend più stabile e in gran parte soleggiato, con temperature in netto aumento rispetto agli ultimi giorni. Ecco allora la tendenza meteo per sabato e domenica, con un quadro più favorevole su gran parte della Penisola.

Meteo, ponte del 25 aprile, torna l’anticiclone sull’Italia

La svolta meteo del ponte del 25 aprile sarà legata all’allontanamento delle correnti fredde artiche, richiamate verso il comparto russo da una profonda depressione in formazione sull’Europa orientale. Questo movimento favorirà la rimonta dell’anticiclone subtropicale, rimasto finora più defilato sull’area iberica.

Con l’alta pressione di nuovo in espansione verso l’Italia, il tempo si presenterà per lo più stabile, con prevalenza di sole e un generale rialzo termico. Una situazione che riporterà condizioni più miti e gradevoli soprattutto al Centro-Nord, dove i valori massimi torneranno diffusamente oltre la media degli ultimi giorni.

Meteo sabato: sole prevalente e temperature in aumento

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni meteo nel complesso stabili su quasi tutta l’Italia.

Al Nord si segnaleranno solo alcune nubi basse sulla Liguria e locali banchi di nebbia al primo mattino sulla Val Padana occidentale, in rapido dissolvimento. Per il resto il sole sarà protagonista, con poche velature in transito sul Nordest.

Al Centro sarà possibile qualche foschia nelle vallate interne nelle prime ore del giorno, ma anche in questo caso il miglioramento sarà rapido e lascerà spazio a un contesto diffusamente soleggiato. Al Sud il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con la possibilità di una locale instabilità diurna sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia sud-orientale.

Le temperature sono attese in aumento, soprattutto al Centro-Nord, con punte fino a 25 gradi. I venti saranno deboli, meridionali sulla Liguria e settentrionali sul resto del Paese. Mari poco mossi o localmente mossi.

Meteo domenica: clima ancora più mite, picchi fino a 27-28 gradi

Domenica il campo di alta pressione tenderà a consolidarsi ulteriormente, favorendo condizioni ancora stabili e un nuovo aumento delle temperature.

Al Nord persisteranno alcune nubi basse sulla Liguria e qualche banco di nebbia al primo mattino sulla Val Padana occidentale, ma con rapido dissolvimento. In seguito prevarrà il sole praticamente ovunque. Al Centro il quadro resterà simile a quello del giorno precedente: qualche foschia mattutina nelle aree interne e poi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Al Sud il tempo sarà ancora in gran parte soleggiato, anche se non mancheranno velature e stratificazioni in arrivo da ovest. Le temperature subiranno un ulteriore rialzo, con punte di 27-28 gradi in Val Padana. I venti saranno deboli e variabili, mentre i mari si presenteranno calmi o poco mossi.

Che tempo farà in Italia per il ponte del 25 aprile

La tendenza meteo per il ponte del 25 aprile appare quindi positiva per chi ha in programma spostamenti, gite fuori porta o momenti all’aperto. Dopo una prima parte di settimana ancora influenzata dall’aria fredda e da qualche temporale, il weekend vedrà un deciso miglioramento su gran parte d’Italia.

Il sole sarà prevalente da Nord a Sud, con pochi disturbi legati a nebbie e foschie mattutine o a locali annuvolamenti, soprattutto su Liguria, rilievi della Calabria e Sicilia sud-orientale. L’elemento più evidente sarà però il rialzo delle temperature, che riporterà un clima decisamente più gradevole e quasi tardo primaverile in diverse regioni.

Temperature in rialzo nel weekend: dove farà più caldo

Il ritorno dell’anticiclone subtropicale favorirà un sensibile aumento delle temperature massime, in particolare tra sabato e domenica. I valori più elevati si registreranno al Centro-Nord e soprattutto in Val Padana, dove si potranno raggiungere i 27-28 gradi nella giornata di domenica.

Anche il resto d’Italia beneficerà di un contesto più mite, con un generale rialzo termico rispetto ai giorni precedenti. Una dinamica che renderà il ponte del 25 aprile all’insegna della stabilità e di condizioni meteo complessivamente favorevoli.