Le previsioni meteo di questi giorni sono all'insegna di una spaccatura netta tra nord e sud, che rimane ancora in mezzo a caldo e afa.

Meteo Italia: al Sud fa ancora caldo

Il caldo africano dei giorni scorsi al nord è passato: complice il passaggio della perturbazione numero 6 di maggio, la calura tipicamente estiva ha lasciato spazio per qualche ora a piogge e rovesci anche di carattere intenso con temperature al ribasso verso i valori medi del periodo. La situazione meteo è già in miglioramento, ma in questi giorni è in arrivo una nuova perturbazione (la n.7) diretta verso il Mediterraneo occidentale accompagnata da un vortice di bassa pressione che interesserà principalmente la Sardegna.

Attenzione: se nelle regioni del Settentrione si è tornati a respirare con temperature lontane da quelle record di 35°C, nelle zone del Sud si vive una situazione completamente opposta. Sole e caldo intenso sono attesi in Sicilia e nelle regioni del Meridione con un aumento delle temperature. Per il fine settimana però le previsioni meteo segnalano l'arrivo di temporali e correnti di aria fredda con un conseguente abbassamento delle temperature lungo tutto lo stivale. Previsti anche forti venti e condizioni per lo più instabili sia al Nord che al Centro Sud.

Le previsioni meteo del 26 e 27 maggio: che tempo farà?

Per la giornata di giovedì 26 maggio le previsioni meteo segnalano un tempo instabile in Sardegna e in altre zone del Paese con nuvole, piogge e rovesci che interesseranno anche le Alpi occidentali e orientali, Prealpi lombarde e il Veneto. Le temperature torneranno ad alzarsi in buona parte del Centro Nord con valori tra i 26°C e 30°C con qualche possibile picco intorno ai 32-33°C nelle regioni del Centro. Al Sud e nelle isole, invece, attesi picchi anche di 34-35°C.

Venerdì 27 maggio è previsto tempo nuvoloso al Centro e in Sardegna con qualche sporadica pioggia. Nel resto del Paese clima instabile con possibili rovesci su Alpi occidentali, Alpi Friulane e Appennino emiliano. In calo le temperature in Sicilia, in lieve aumento al Nord.