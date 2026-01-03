FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, piogge e temporali nel primo weekend di Gennaio 2026: le p...

Meteo, piogge e temporali nel primo weekend di Gennaio 2026: le previsioni

Maltempo e piogge diffuse nel primo fine settimana del 2026: le previsioni da Nord a Sud in Italia.
Clima3 Gennaio 2026 - ore 12:18 - Redatto da Meteo.it
L'Italia è nella morsa del maltempo. Piogge e temporali nel primo weekend del 2026 complice l'arrivo della prima perturbazione dell'anno.  

Meteo, piogge e temporali in Italia: le previsioni del primo fine settimana di gennaio 2026

La prima perturbazione del 2026 è arrivata in Italia portando una nuova intensa ondata di maltempo con piogge diffuse e intense nelle regioni del Centro-Sud. Le previsioni meteo delineano anche in vista del giorno dell'Epifania, che tutte le feste si porta via, un clima instabile e variabile segnato da fenomeni temporaleschi e intensi che si faranno sentire nelle regioni meridionali. Intanto da domenica è previsto anche un calo delle temperature lungo tutto lo stivale, in particolare al Centro-Nord con nevicate a bassa quota anche in Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nelle aree vicine della Lombardia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 3 gennaio 2026: cielo sereno o poco nuvoloso al Nord con nebbie nelle prime ore del mattino. Piogge e temporali su su Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Campania e Calabria tirrenica, in serata in estensione anche a Bassa Toscana, Umbria e Appennino Marchigiano. Le temperature massime in calo lungo il Medio Adriatico con un aumento al Centro-Sud e picchi di anche 20°.

Domenica 4 gennaio 2025 bel tempo nelle regioni del Nord con nuvole sparse su Emilia Romagna, mentre nuvole sparse al Centro-Sud con piogge diffuse ad eccezioni solo della Toscana. In calo le temperature al Centro-Nord e Sardegna con il rischio di gelate fra notte e primo mattino in pianura Padana.

Che tempo farà alla Befana 2026? Le previsioni meteo

La tendenza meteo in vista della festa della Epifania delineano l'arrivo di masse d'aria decisamente più fredde di stampo invernale dapprima nelle regioni del Nord e da mercoledì 7 gennaio 2026 lungo tutto lo stivale con un brusco calo delle temperature di anche 2-6°. Da lunedì 5 gennaio 2026 il passaggio della perturbazione interesserà le regioni del Centro-Sud con piogge sparse anche su Toscana, Sicilia. Nuvole in aumento al Nord, mentre dal punto di vista termico è previsto un calo delle temperature minime al Centro-Nord e Sardegna.

Martedì 6 gennaio 2026, giorno dell'Epifania, la nuova perturbazione interesserà le regioni del Sud, Sardegna compresa, mentre piogge abbondanti si registreranno anche al Centro Italia. Piogge e temporali anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna e Veneto con nevicate fino a basse quota su Alpi Centrali e Lombardia. In calo le temperature al Nord-Est, Centro Italia e Isole. Anche mercoledì 7 gennaio 2026 clima perturbato e instabile al Centro-Sud con il rischio di fenomeni temporaleschi e intensi con il rischio di nevicate a quote collinari nelle regioni del Centro e della Sardegna. Al Nord, invece, piogge meno intense con il rischio di qualche breve nevicata isolata a bassa quota tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Come sempre per conferme e altri dettagli vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

