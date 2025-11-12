FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: perturbazione dalla Spagna porterà maltempo nel weekend in Italia. Le previsioni

Prosegue il domino dell'anticiclone, ma nel weekend è previsto il ritorno del maltempo in Italia. Le previsioni meteo.
Clima12 Novembre 2025 - ore 13:10 - Redatto da Meteo.it
L'anticiclone subtropicale continua a farsi sentire in Italia con condizioni climatiche stabili e soleggiate. Anche le temperature si confermano superiori alla media del periodo, ma tutto è destinato a cambiare in vista del weekend complice l'arrivo del maltempo dalla Spagna.

Meteo, caldo e sole in Italia: fino a quando?

Prosegue intanto l'Estate di San Martino su gran parte dell'Italia almeno fino a venerdì 14 novembre 2025 complice la presenza di un robusto campo di alta pressione di matrice subtropicale. Da Nord a Sud tempo stabile e soleggiato con locali nebbie o foschie dense nelle ore del mattino solo in pianura padana e nelle valli interne del Centro.

Tra mercoledì e venerdì è previsto anche un aumento delle temperature grazie all'afflusso di una massa d'aria calda che farà innalzare i valori portandoli quasi ovunque intorno ai 20°, mentre al Sud e Isole maggiori non si escludono picchi di anche 26-27°. Durante il weekend è previsto un cambiamento con l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.4 di novembre, proveniente dalla Spagna che riporterà piogge e temporali nelle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 12 novembre 2025: nuvole sparse su Liguria e Toscana con il rischio di deboli e isolate pioviggini. Nel resto d'Italia sole e bel tempo ad eccezione della formazioni di nubi nelle prime ore del mattino in pianura padana. In crescita le temperature da Nord a Sud con picchi di anche 25-26° nelle Isole complice la presenza dei caldi venti di Scirocco.

Anche giovedì 13 novembre 2025 è prevista un'altra giornata di stampo "primaverile-estiva" con tempo soleggiato e temperature miti. Nebbie nelle ore mattutine nelle valli del Centro, ma il sole si farà sentire da Nord a Sud. Ancora in crescita le temperature con valori che sfioreranno anche i 27° in Sicilia e Sardegna.

Meteo, la tendenza in vista del weekend: torna il maltempo?

La presenza dell'anticiclone subtropicale raggiungerà il suo picco tra giovedì 13 e venerdì 14 novembre grazie alla presenza di una massa d'aria calda di origine nordafricana che farà aumentare le temperature lungo tutto lo stivale. È prevista una vera e propria anomalia termica in tutto il Paese visto che al Sud si sfiorano i 27°, mentre lo zero termico sulle Alpi raggiungerà quote eccezionali fino a 3200–3500 metri.

Anche venerdì 14 novembre 2025 è previsto un clima stabile e soleggiato con nubi basse sulla pianure del Nord, Alto Adriatico, Lazio, Umbria e Toscana. Non mancheranno nebbie diffuse sulla bassa valle padana nelle prime ore del mattino. Cielo sereno e soleggiato nel resto del Paese, anche se nel pomeriggio è previsto il primo cambiamento climatico con l'arrivo di piogge deboli su Liguria, Piemonte e Lombardia. Le temperature ancora al di sopra della media del periodo da Nord a Sud.

La tendenza in vista del weekend è ancora incerta, ma i modelli delineano un cambiamento climatico complice il passaggio della perturbazione n.4 di novembre che, dopo aver interessato la Spagna, colpirà le regioni del Nord con piogge e temporali. Nel weekend tra sabato 15 e domenica 16 novembre, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi al Centro-Nord.

Al Sud e Isole, invece, nessun grande stravolgimento per via della presenza della massa d'aria calda nordafricana che dovrebbe garantire condizioni climatiche stabili e soleggiate fino all'inizio della prossima settimana. Naturalmente si tratta di una evoluzione ancora da confermare, per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

