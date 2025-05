Meteo, nuova perturbazione con piogge e temporali anche forti: le zone interessate

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia in una settimana climaticamente instabile con rovesci e temporali anche intensi, che hanno fatto registrare danni e disagi da Nord a Sud. Tra le zone più colpite ci sono le regioni del Centro-Nord interessate da piogge di forte intensità, ma anche da rischio di nubifragi.

Maltempo in Italia: le previsioni dei prossimi giorni

L'Italia è ancora nella morsa di maltempo complice il passaggio di una serie di perturbazioni. In particolare nella giornata di giovedì 22 maggio si segnala l'arrivo della perturbazione n.7 del mese diretta verso le regioni del Centro-Nord colpite da piogge intense con il rischio di criticità.

Da venerdì 23 maggio gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle zone di Nord-Est e Centro, mentre nel weekend è previsto l'arrivo di un'altra perturbazione in arrivo dall'Africa e diretta verso le regioni del Sud. Non si escludono nuove allerte meteo nelle prossime ore.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 22 maggio 2025: bel tempo nelle regioni del Sud, mentre piogge e temporali al Centro-Nord per il passaggio di una violenta perturbazione. Rovesci anche su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. In brusco calo le temperature nelle regioni del Nord con valori al di sotto della media del periodo, mentre caldo anomalo al Sud con picchi di anche 28°. Venerdì 23 maggio 2025, invece, schiarite nelle prime ore del mattino nelle zone di Nord-Ovest e Puglia, mentre nuvole lungo il medio-alto Adriatico e zone interne del Centro-Sud. Nel primo pomeriggio previsto un peggioramento con piogge e rovesci, anche intensi, lungo le Alpi Marittime, Prealpi lombarde e orientali, Friuli, zone interne del Centro e rilievi orientali della Sicilia. Tempo stabile nel resto del Paese con un lieve aumento delle temperature lungo tutto lo stivale.

Che tempo farà nel weekend? Le previsioni e tendenze meteo

Ma passiamo alla tendenza meteo per il weekend del 24-25 maggio. Si delinea un clima più stabile in Italia con un rinforzo dell'alta pressione dapprima nelle regioni del Nord. Sabato 24 maggio è prevista una nuvolosità irregolare su Abruzzo, Molise, Sud peninsulare e Sicilia con il rischio di piogge e temporali tra la Calabria e la Sicilia orientale. Non solo, il maltempo raggiungerà anche l’Abruzzo, il Lazio centro-meridionale e il sudest della Sardegna. Nel resto del Centro-Nord, invece, alternanza tra schiarite e annuvolamenti. In calo le temperature massime su medio Adriatico, Sud e Sicilia, mentre in aumento nelle zone di Nord-Est e Toscana. La media dei valori è generale leggermente sotto le medie tra 17 e picchi di 23-25 gradi.

Nella giornata di domenica 25 maggio è previsto un miglioramento del clima in buona parte del Paese ad eccezione della Calabria e Sicilia dove non si escludono nuovi temporali. Le temperature scendono ancora nel Salento, Calabria e Sicilia complice anche la presenza di un forte vento. Da lunedì 26 maggio 2025 si delinea il ritorno del bel tempo con sole che garantirà anche un aumento delle temperature da Nord a Sud. Attenzione: tutto cambia da martedì 27 maggio con il ritorno di una nuova fase instabile. Per conferme e dettagli più attendibili vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.