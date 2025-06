Meteo, ondata di calore l'11 giugno 2025 in Italia in diverse città: l’avviso del Ministero della Salute

L'Italia è alle prese con la prima ondata di calore dell'estate 2025 e il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di mercoledì 11 giugno 2025 uno stato di allerta caldo per temperature. Scopriamo nel dettaglio dove.

Allarme caldo eccessivo in Italia: scatta l'allerta meteo calore

La presenza dell'anticiclone nord-africano continua a dominare la scena in Italia con un clima soleggiato e temperature ben superiori alla media del periodo. È in arrivo la prima ondata di calore dell'estate 2025 con le temperature destinata a farsi sempre più bollenti nelle prossime ore.

Per la giornata di mercoledì 11 giugno 2025, infatti, è stata emessa la prima allerta di caldo dal Ministero della Salute. Si tratta di uno stato di allerta meteo per il forte caldo segnalato per prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Le temperature in Italia da diversi giorni sono in crescita, complice la presenza dell'anticiclone nord-africano, ma da mercoledì 11 giugno è prevista una decisa impennata con la colonnina di mercurio destinata a raggiungere il picco proprio nel weekend. Il bollettino del Ministero della Salute ha emesso un livello 1 e 2, giallo e arancione, in diverse città.

Nella giornata di mercoledì 11 giugno 2025 scatta l'allerta caldo arancione di livello 2 che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta coinvolge 11 città:

Bolzano, Campobasso e Perugia.

Lo stato di allerta caldo di livello 1 di di colore giallo, invece, indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Tra le città a rischio ci sono:

Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Rieti, Roma,Torino, Verona e Viterbo.

Con l'arrivo dell'estate le temperature sono destinate a farsi sempre più calde e nel secondo weekend di giugno 2025 si delineano valori anche superiori ai 40°. Cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore? In caso di condizioni climatiche con ondate di calore è consigliato: non uscire nelle ore più calde della giornata, non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e limitare gli spostamenti con l'auto. In particolare devono prestare massima attenzione i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Attenzione: tra i consigli diramati dal Ministero della Salute ci sono anche quelli di arieggiare gli ambienti e tenersi ben idratati bevendo tanta acqua. Ricordiamo che siamo solo all'inizio dell'estate e sicuramente l'allerta caldo è destinata a proseguire anche nelle prossime settimane.