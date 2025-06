Meteo, allerta caldo del Ministero della Salute in Italia il 12 giugno 2025: ecco dove

Caldo ed afa in Italia nella seconda parte della settimana. Prosegue la prima ondata di calore dell'estate 2025 con il Ministero della Salute che ha comunicato una nuova allerta per caldo intenso nella giornata di giovedì 12 giugno 2025. Ecco le città più calde dove scatta il bollino giallo ed arancione di allerta caldo.

Allerta meteo domani in Italia per caldo eccessivo: ecco dove

L'anticiclone nord-africano continua ad essere l'indiscusso protagonista in Italia garantendo un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud. Non solo, nelle prossime ore è previsto un aumento considerevole delle temperature con valori di gran lunga superiori alla media del periodo. Il nostro Paese deve fronteggiare la prima vera ondata di calore dell'estate 2025 con diverse città da bollino arancione e rosso.

Per la giornata di giovedì 12 giugno 2025, infatti, è stata diramata una allerta di caldo dal Ministero della Salute per il forte caldo. Da giorni le temperature in Italia sono in crescita ma da domani, 12 giugno, è prevista un'impennata che potrà raggiungerà anche il picco di 40°. Il bollettino emesso dal Ministero della Salute riguarda un livello 1 e 2, giallo e arancione, di caldo intenso in diverse città d'Italia.

Nel dettaglio, giovedì 12 giugno 2025, ecco dove scatta l'allerta caldo arancione di livello 2. Con questo livello si indicano condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta di livello 2 è stata emesse in 6 città:

Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma.

Non solo, sempre giovedì 12 giugno 2025 scatta anche l'allerta caldo di livello 1 di di colore giallo, che condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Si tratta di un livello che non richiede azioni immediate, ma indica il presentarsi di condizioni a rischio per la salute. Ecco tutte le città coinvolte nello stato di allerta caldo di livello 1:

Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Latina, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Verona e Viterbo.

Le temperature si fanno sempre più calde e l'afa comincia a farsi sentire in buona parte d'Italia. L'estate accelera la sua corsa in questi giorni con temperature sempre più bollenti lungo tutto lo stivale. Le previsioni, infatti, delineano anche valori superiori ai 40° in alcune aree tra Sud e Isole.

Come proteggersi dal caldo e cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore? Durante le ondate di calore è consigliato: non uscire nelle ore più calde della giornata, ma anche evitare l'esposizione diretta al sole. Per gli sportivi è sconsigliato praticare attività all'esterno. In particolare sono chiamati alla massima attenzione i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Tra i consigli diramati dal Ministero della Salute ci sono anche quelli arieggiare gli ambienti e tenersi ben idratati bevendo tanta acqua. Ricordiamo che siamo solo all'inizio dell'estate e sicuramente l'allerta caldo è destinata a proseguire anche nelle prossime settimane.