Meteo, un’ondata di caldo anomalo nel primo weekend di settembre in Italia: le previsioni

Torna il caldo africano nel primo fine settimana di settembre con un aumento generale delle temperature da Nord a Sud. Da martedì 9 settembre è previsto un peggioramento generale complice il passaggio di un nuovo fronte perturbato.

Meteo, caldo e temperature in aumento nel weekend in Italia

L’alta pressione di matrice subtropicale è l'indiscussa protagonista del primo fine settimana di settembre garantendo lungo tutto lo stivale un clima stabile e soleggiato con un aumento delle temperature. Da Nord a Sud la colonnina di mercurio registra un aumento nei valori con circa 28-30 gradi al Nord e 30-32 gradi al Centro-Sud. La perturbazione n.2 di settembre, dopo aver colpito le regioni settentrionali, si è allontanata verso i Balcani con un miglioramento generale del clima anche se la tendenza per la prossima settimana è ancora incerta. Da martedì 9 settembre è previsto un cambiamento del tempo complice l’arrivo di una intensa perturbazione destinata a coinvolgere il Nord e la Toscana per poi raggiungere il resto del Centro e la Sardegna. Al Sud bel tempo soleggiato visto che saranno ancora protette dall’alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 6 settembre 2025: bel tempo stabile e soleggiato con qualche velatura al Centro-Nord e Sardegna. In calo le temperature massime sul medio Adriatico, mentre stabili o in lieve aumento nel resto del Paese con valori dai 25 ai 30-31° e picchi di anche 34 gradi al Sud e sulle Isole. Domenica 7 settembre 2025 ancora bel tempo lungo tutto lo stivale con temperature stabili o al massimo in crescita con valori intorno ai 29-30° al Nord, 32-33 al Centro-Sud e picchi di 34° in Sicilia e 35 e oltre in Sardegna.

Le previsioni meteo per la prossima settimana in Italia: che tempo farà?

La tendenza meteo per la prossima settimana è ancora nel segno dell'alta pressione complice la presenza di un promontorio che dal Nord Africa interessa tutto il Mediterraneo centrale e i Balcani. Le ultime tendenze confermano un decisivo cambio di rotta già da martedì 9 settembre in vista dell'indebolimento dell'alta pressione nelle regioni del Centro-Nord complice l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che entro giovedì 11 settembre interesserà anche il Sud Italia. In arrivo un deciso calo delle temperature che scenderanno verso valori più vicini alle medie del periodo.

Lunedì 8 settembre 2025 è previsto anche un bel clima stabile e soleggiato al Sud, mentre rischio di nuvole sparse al Nord e in parte del Centro. Le temperature saranno ancora di stampo estivo con picchi di anche 35° in Sardegna. Da martedì 9 settembre clima in peggioramento al Nord e in Toscana dove sono previsti rovesci e temporali, anche intensi e pericolosi. Al Sud e in Sicilia ancora schiarite con temperature in aumento con picchi di 33-34 gradi. Mercoledì 10 settembre 2025 il clima si farà più instabile e variabile con un calo delle temperature lungo tutto lo stivale, Sud compreso. Da giovedì 11, il tempo andrà via via migliorando al Centro-Nord e in Sardegna. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.