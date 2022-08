Meteo, nuova ondata di caldo: la lista delle città da bollino rosso

Non si placa l'ondata di calore in Italia. L'estate 2022 si conferma una delle più calde degli ultimi vent'anni con temperature bollenti che da mesi sono al di sopra dei valori medi. Per la giornata di oggi, mercoledì 3 agosto, e domani le previsioni meteo segnalano una nuova intensa ondata di caldo con tanto di bollino rosso in tre città. Scopriamo quali sono.

Bollino rosso per ondata di calore in 3 città

Una bolla di calore è in arrivo in Italia accompagnata da una intensa ondata di caldo. In aumento le temperature che, in alcune zone del paese, porteranno la colonnina di mercurio a sfiorare anche i 40 gradi. Il Ministero della Salute ha diramato uno stato di allerta caldo da bollino rosso per 3 città. Il bollino rosso indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo per le persone più fragili.

Il bollino rosso del Ministero della Salute indica tre città a rischio: Palermo, Perugia e Bolzano. Non mancano poi alcuni centri urbani con bollino arancione che indica rischio di salute solo per le persone più fragili.

Nel dettaglio:

bollino rosso a Palermo mercoledì 3 agosto;

bollino rosso a Perugia giovedì 4 agosto;

bollino rosso a Bolzano venerdì 5 agosto.

Nuova ondata di calore in Italia: temperature in aumento

Al momento il bollino rosso diramato dal Ministero della Salute riguarda solo tre città, ma la lista nei prossimi giorni potrebbe aumentare visto che le previsioni meteo delineano il passaggio di una nuova massa d'aria calda che innalzerà le temperature intorno ai 35-40°. I meteorologi, infatti, hanno precisato: "la massa d'aria molto calda associata al nuovo rinforzo dell'anticiclone Nord-africano, già a metà settimana riporterà le temperature massime verso valori diffusamente intorno ai 35 gradi e con punte prossime ai 38° nelle zone interne".

Non solo, l'ondata di calore raggiungerà anche le regioni del Nord dove sono previste temperature in aumento da domenica. Come sempre il Ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore ha diramato anche una serie di consigli per affrontare al meglio il caldo.