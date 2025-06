Meteo, previsioni: nuova ondata di caldo sull'Italia, temperature in salita fino a 40 gradi

La rimonta dell'anticiclone nord-africano si fa sentire in Italia con la seconda ondata di calore dell'estate 2025. Una massa d'aria bollente fa schizzare le temperature anche fino a 38-40° in questi giorni e, previsioni alla mano, probabilmente fino all'inizio del mese di luglio.

Meteo, caldo africano in Italia: temperature fino a 40°

L'alta pressione del bollente Anticiclone Nord-Africano è arrivata lungo la nostro Penisola e si farà sentire fino ai primi giorni di luglio dando il via ad una fase climatica calda ed estiva. Un temporaneo indebolimento dell'alta pressione è previsto tra la fine di mercoledì 25 e giovedì 26 complice l'arrivo di correnti relativamente più fresche e instabili verso le regioni del Nord Italia dove il clima si farà instabile e si delinea il rischio di temporali sulle Alpi con un conseguente calo del caldo.

Nell’ultima parte della settimana però il tempo tornerà a farsi bollente con un clima caldo e soleggiato e un aumento delle temperature di anche 7-8° rispetto alla media. Torna anche il fenomeno delle notti tropicali in gran parte d’Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 24 giugno 2025: cielo sereno o poco nuvoloso in buona parte del Paese, mentre dal pomeriggio nuvole in aumento lungo le Alpi e Liguria. Stabili le temperature e in alcuni casi in aumento con i valori compresi tra i 28-34° e picchi di anche 35-36°. Mercoledì 25 giugno 2025 cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia con il rischio di qualche breve rovescio estivo. Il caldo si farà sentire ancora di più con le temperature diffusamente intorno ai 35° e picchi di anche 40°.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Nella giornata di giovedì 26 giugno 2025 è previsto il colpo di coda delle perturbazione n.6 del mese in transito sull’Europa centrale che determinerà una fase climatica instabile e variabile con il rischio di rovesci e piogge sull’arco alpino, specie nel suo settore centro-orientale con possibili sconfinamenti verso la pianura friulana.

Nel resto del Nord non sono previste piogge, ma non mancheranno annuvolamenti sparsi con un temporaneo calo delle temperature. Caldo intenso ed afoso in Emilia Romagna e nelle regioni del Centro-Sud con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 37°.

In vista del weekend di fine giugno torna il caldo complice l'anticiclone nord-africano con la seconda ondata di calore dell'estate 2025. Le ultime proiezioni delineano caldo intenso fino ai primi giorni di luglio complice la presenza di una massa d'aria calda con una anomalia termica di anche 6-8° rispetto ai valori del periodo.

Temperature ben superiori alla norma anche di notte con 20°, e oltre, e il ritorno delle notti tropicali. Nel pomeriggio, invece, previsti picchi intorno ai 35-37° quasi ovunque, mentre al Sud e Isole la colonnina di mercurio raggiungerà punte di anche 40°.