Meteo, dopo il caldo africano tornano piogge e temporali: ecco dove

Italia climaticamente divisa in due: caldo africano in diverse regioni, mentre in altre torna il maltempo. Le previsioni meteo.
Clima13 Agosto 2025 - ore 18:11 - Redatto da Meteo.it
L'anticiclone nord-africano non molla la presa in Italia e in Europa facendo registrare un nuovo record di temperature e un clima tropicale. Attenzione al maltempo che torna prepotentemente in diverse regioni. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo: caldo tropicale in Italia con afa e piogge a pochi giorni dal Ferragosto

La quarta ondata di calore dell’estate 2025 sta per raggiungere il suo apice in Italia e in diversi Paesi limitrofi facendo registrare caldo record in Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Austria e Germania. Anche nel nostro Paese la situazione si fa sempre più bollente con diverse zone, per lo più quelle quelle interne e di pianura, dove la colonnina di mercurio sfiora i 40°. Il caldo si fa sentire anche la notte con il fenomeno delle notti tropicali con temperature minime quasi ovunque sopra i 20 °C e, in molte località, intorno ai 25 °C. La situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni a cavallo del Ferragosto quando le temperature cominceranno a calare lievemente. Previsto il ritorno di piogge e temporali in diverse regioni d'Italia con tanto di allerta meteo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 13 agosto 2025: sole e caldo in buona parte del Paese, ma non mancano nuvole e temporali di calore lungo le Alpi occidentali, Dolomiti, Appennino centro-meridionale, zone interne di bassa Toscana, Sardegna e Sicilia. Stabili le temperature con valori destinati ad aumentare con picchi di 39-40°. Giovedì 14 agosto 2025 bel tempo soleggiato a caldo, ma nel pomeriggio spazio ad acquazzoni o temporali di calore lungo le Alpi centrali e occidentali, intorno ai rilievi di Sardegna e Sicilia. Il clima si fa sempre più tropicale con le temperature che sfiorano i 40°.

Meteo, cosa cambia dopo Ferragosto?

La quarta ondata di calore dell'estate 2o25 proseguirà anche nei prossimi giorni in Italia ed Europa. Nel nostro Paese, nonostante il caldo africano da record, non mancheranno fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare l'allerta meteo per piogge e temporali in diverse regioni. Intanto l'Anticiclone nordafricano e la massa d’aria subtropicale, che hanno accompagnato la quarta ondata di calore, continueranno a far registrare condizioni di caldo anomalo fino a tutto il weekend del 16/17 agosto. Tutto è destinato a cambiare, con un indebolimento dell’alta pressione, tra il 20 e 21 agosto nelle regioni del Nord.

Nel giorno di Ferragosto 2025, venerdì 15 agosto, bel tempo soleggiato nelle regioni del Nord dove non mancheranno temporali e isolati rovesci lungo l'arco alpino. Nuvole al Centro-Sud con il rischio di fenomeni temporaleschi nelle zone interne del Lazio, lungo l’Appennino centro-meridionale, sui monti della Sardegna e nell’est della Sicilia. In lieve calo le temperature, ma nessun grande stravolgimento climatico in vista del fine settimana. Nella giornata di sabato 16 agosto 2025 è previsto un clima instabile e variabile lungo le Alpi centro orientali, nel basso versante tirrenico e in Sicilia dove sono previsti rovesci e temporali di calore.

