Meteo, allerta caldo il 14 agosto 2025: le città in Italia da bollino rosso, arancione e giallo per il Ministero della Salute
Non si placa la quarta ondata di calore dell'estate 2025 in Italia in vista del giorno di Ferragosto. Il Ministero della Salute ha diramato per giovedì 14 agosto 2025 un nuovo stato di allerta meteo caldo per ondate di calore con tanto di bollino rosso, arancione e giallo in diverse città italiane.
Meteo, allerta caldo record il 14 agosto 2025: dove scatta il bollino rosso
Caldo africano in Italia sulla scia dell'anticiclone nord-africano che non molla la presa lungo il Mediteranneo raggiungendo il picco con temperature bollenti e roventi lungo tutto lo stivale. Nelle prossime ore è previsto un aumento delle temperature con picchi di anche 40° tali da spingere il Ministero della Salute a comunicare lo stato di allerta meteo per ondate di calore nella giornata di giovedì 14 agosto 2025. In particolare nelle prossime ore l'alta pressione, accompagnata da una massa d'aria calda, si farà sentire ancora di più al punto da far scattare il livello 3 di allerta caldo. Si tratta del livello massimo di allerta previsto dal Ministero della Salute corrispondente al bollino rosso che indica la presenza condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.
Ecco le 16 città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore il 14 agosto 2025:
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Campobasso
- Firenze
- Frosinone
- Genova
- Latina
- Milano
- Perugia
- Rieti
- Roma
- Torino
- Venezia
- Verona
- Viterbo
Allerta caldo in Italia il 14 agosto 2025: le città da bollino giallo e arancione
L'allerta caldo diramata dal Ministero della Salute per la giornata di giovedì 14 agosto 2025 coinvolgerà anche altre città italiane contrassegnate dal bollino arancione e giallo. Nel dettaglio il livello d'allerta meteo per rischio ondate di calore di livello 2 corrisponde al bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. In una sola città d'Italia scatta l'allerta meteo di livello 2: si tratta di Trieste.
Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo per ondate di calore di livello 1. Si tratta del livello più basso di allerta meteo - contrassegnata da un bollino giallo - che per il Ministero della Salute segnala il presentarsi di condizioni climatiche che, nelle ore a seguire, potrebbero far scatenare una ondata di calore. A seguire le città contrassegnate dal bollino giallo il 14 agosto 2025:
- Ancona
- Civitavecchia
- Napoli
- Palermo