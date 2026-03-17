Maltempo al Sud senza pause: piogge continue tra Calabria e Sicilia, criticità nello Stretto di Messina

Il forte maltempo sta continuando ad interessare il Sud Italia, dove l’area dello Stretto di Messina continua a essere colpita da piogge persistenti. Le ore notturne sono state caratterizzate da rovesci costanti e il tempo instabile prosegue senza tregua anche durante la giornata.

La situazione conferma un quadro meteorologico ormai consolidato da diversi giorni, con condizioni avverse che interessano in particolare la Sicilia e la Calabria. Il maltempo, almeno per ora, non mostra segnali di attenuazione, lasciando le due regioni ancora in balia di piogge insistenti.

Maltempo nel Sud Italia, piogge continue tra Calabria e Sicilia

Le rilevazioni più recenti mostrano una situazione meteo estremamente critica nel Sud Italia, con la Calabria che registra quantitativi di pioggia eccezionali. Il centro più colpito risulta essere San Sostene, dove in appena sei ore sono caduti 56 mm di pioggia. Il dato è cresciuto rapidamente fino a 115 mm nel giro di dodici ore.

Nelle ultime 24 ore il totale ha raggiunto i 213 mm, superando poi i 300 mm nell’arco di due giorni. Anche la provincia di Reggio Calabria vive una fase molto delicata. A Santa Cristina d'Aspromonte si sono accumulati 328 mm in 48 ore. Valori elevati si registrano anche a Cardeto e Ardore Superiore, con picchi oltre i 50 mm in poche ore.

Spostandosi in Sicilia, la situazione non migliora. L’area nord-orientale dell’Etna è tra le più colpite dal maltempo. Presso il Rifugio Citelli si sono registrati 162 mm in una sola giornata. Anche la provincia di Messina continua a essere bersagliata da piogge intense.

A Fondachelli Fantina si contano 236 mm nelle ultime 48 ore. A Novara di Sicilia si raggiungono invece 147 mm in 24 ore. Questi dati evidenziano un territorio saturo d’acqua. La situazione aumenta sensibilmente il rischio di frane e allagamenti, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico.

Oltre all’intensità delle precipitazioni, desta forte preoccupazione anche la loro tipologia, poiché la neve interessa solo le quote più elevate, generalmente al di sopra dei 1.800-1.900 metri. Questo comporta che tutta l’acqua caduta non venga trattenuta sotto forma di neve, ma scorra direttamente verso valle.

Di conseguenza, i corsi d’acqua si stanno rapidamente ingrossando, raggiungendo livelli critici. Il suolo, già reso fragile dalle piogge accumulate nei mesi precedenti, mostra segni evidenti di cedimento. In diverse zone si stanno verificando frane e movimenti del terreno. Questi fenomeni stanno causando interruzioni alla circolazione stradale.

Meteo Sicilia e Calabria, le previsioni di oggi

Le indicazioni meteo per la giornata di oggi segnalano che la fase più intensa del maltempo potrebbe non essere ancora conclusa, con particolare attenzione rivolta alle zone ioniche di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Proprio per martedì 17 marzo si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le precipitazioni potrebbero risultare ancora molto abbondanti, soprattutto lungo i settori affacciati sullo Ionio. L’attenzione resta quindi alta per possibili criticità legate all’eccesso di pioggia.

Spostando lo sguardo verso i prossimi giorni, il quadro meteorologico appare ancora incerto. Le tendenze attuali indicano la possibilità di una nuova fase perturbata tra mercoledì e giovedì. Questo peggioramento dovrebbe interessare ancora una volta il Sud Italia. Non si esclude il coinvolgimento anche delle aree del medio versante adriatico.