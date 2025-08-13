FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Italia: grandine a Napoli, Roma, Salerno e Iglesias i...

Maltempo in Italia: grandine a Napoli, Roma, Salerno e Iglesias in Sardegna - Video

Intensa ondata di maltempo in Italia con grandine caduta a Napoli, Roma, Salerno e Iglesias in Sardegna. Nonostante la breve durata, la pioggia ha fatto abbassare di qualche grado le temperature roventi degli ultimi giorni.
Clima13 Agosto 2025 - ore 14:36 - Redatto da Meteo.it
Clima13 Agosto 2025 - ore 14:36 - Redatto da Meteo.it
Foto di repertorio

Dopo l'ondata di caldo che ha attraversato da Nord a Sud l'intera penisola, una brusca frenata è arrivata durante la giornata di ieri, martedì 12 agosto 2025, grazie al maltempo che ieri ha portato vento, pioggia e addirittura grandine in diverse città italiane.

Maltempo Italia: grandine a Napoli, Roma, Salerno e Iglesias

In particolare, il maltempo che ieri ha fatto abbassare di qualche grado le temperature ha interessato la Campania con Napoli e Salerno colpite da duna violenta grandinata. Stessa cosa è successa a Roma e a Iglesias in Sardegna, dove i bagnanti hanno dovuto abbandonare in fretta e furia le spiagge.

Grandine a Napoli e Salerno

La grandinata che ha colpito la città di Napoli nel primo pomeriggio di martedì, nonostante sia stata di breve durata, ha visto la caduta di chicchi di ghiaccio di piccole e medie dimensioni, accompagnati da un repentino calo delle temperature. Una grandinata che è servita soprattutto a spegnere l'incendio sul Vesuvio, che da giorni non dava tregua a soccorritori impegnati nello spegnimento.

A Polla in provincia di Salerno, la violenta grandinata ha interessato il tratto dell’Autostrada A2 del Mediterraneo compreso tra gli svincoli di Polla e Atena Lucana. Non sono mancati disagi al traffico e preoccupazione tra gli automobilisti che proprio in quel momento transitavano con i loro veicoli sul tratto di strada interessato dalla grandinata.

Maltempo con pioggia e grandine a Roma e Iglesias

Nello stesso giorno, forti temporali hanno interessato le zone interne del Lazio. Le precipitazioni sono state accompagnate da grandine e raffiche di vento come accaduto a Subiaco in provincia di Roma.

Chicchi di grandine di grosse dimensioni anche nella zona di Iglesias, nel sud-ovest della Sardegna. Imbiancate dalla presenza delle sfere di ghiaccio strade, campi e tetti, trasformando per pochi minuti il paesaggio in un'atmosfera invernale.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: che tempo farà nel giorno di Ferragosto? La tendenza
    Clima13 Agosto 2025

    Meteo: che tempo farà nel giorno di Ferragosto? La tendenza

    Che tempo farà nel giorno di Ferragosto? Ecco le ultime tendenze meteo per venerdì 15 agosto e l'andamento dei giorni precedenti e successivi
  • Meteo, allerta gialla il 13 agosto 2025 in Italia per maltempo e criticità: le regioni a rischio
    Clima12 Agosto 2025

    Meteo, allerta gialla il 13 agosto 2025 in Italia per maltempo e criticità: le regioni a rischio

    Piogge e criticità in Italia nella giornata del 13 agosto 2025: ecco le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla.
  • Allerta Meteo per picco ondate di calore il 13 agosto 2025: quasi tutte le città in Italia da bollino rosso per il Ministero della Salute
    Clima12 Agosto 2025

    Allerta Meteo per picco ondate di calore il 13 agosto 2025: quasi tutte le città in Italia da bollino rosso per il Ministero della Salute

    Scatta da Nord a Sud l'allerta meteo per caldo africano in Italia: mercoledì 13 agosto 2025 quasi tutte le città sono da bollino rosso.
  • Meteo, quando l’anticiclone nord-africano potrebbe mollare la presa sull’Italia?
    Clima12 Agosto 2025

    Meteo, quando l’anticiclone nord-africano potrebbe mollare la presa sull’Italia?

    L’anticiclone subtropicale continuerà a dominare l’Italia con caldo intenso e tempo stabile fino a metà agosto.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: 16-17 agosto con rischio temporali e caldo meno estremo! Poi cambia lo scenario al Nord
Tendenza13 Agosto 2025
Meteo: 16-17 agosto con rischio temporali e caldo meno estremo! Poi cambia lo scenario al Nord
La tendenza meteo per il weekend successivo al Ferragosto vede dei picchi di calore meno estremi ma anche temporali, potenzialmente intensi.
Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?
Tendenza12 Agosto 2025
Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?
La tendenza meteo per Ferragosto e il weekend successivo indica ancora un clima molto caldo con pochi temporali e picchi prossimi ai 40 gradi.
Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend
Tendenza11 Agosto 2025
Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend
La quarta ondata di calore dell'estate prosegue fino a Ferragosto e anche nel weekend successivo. Temperature elevate, afa e notti tropicali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 13 Agosto ore 17:20

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154