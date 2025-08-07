Meteo, nuova ondata di calore dell’estate 2025 da Nord a Sud: previsti picchi di oltre 38°

Il caldo torna a farsi sentire in Italia a cavallo del secondo weekend di agosto. La rimonta dell'alta pressione e il rinforzo dell'anticiclone nord-africano segnano il ritorno dell'estate lungo tutto lo stivale con temperature roventi.

Meteo, torna il caldo in Italia con la quarta ondata di calore dell'estate 2025

L'anticiclone nord-africano torna a dominare l'Italia e buona parte dell'Europa dando il via alla quarta ondata di calore dell'estate 2025. Sole e caldo lungo tutto lo stivale, ad eccezione di qualche isolato rovesci nelle regioni del Nord, in vista del secondo fine settimana di agosto che segna il ritorno del caldo africano con un incremento delle temperature di anche +6-8°. L'estate torna a farsi sentire dopo una parentesi turbolenta che ha visto tornare piogge e temporali un pò ovunque regalando così una tregua dal grande caldo. Nelle prossime ore, in particolare da venerdì 8 agosto 2025, è previsto un aumento considerevole delle temperature che dovrebbe durare almeno fino a Ferragosto con valori quasi ovunque superiori ai 30° con picchi di oltre 40° al Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 7 agosto: nuvole sparse nelle regioni del Nord con il rischio di piogge e temporali in Lombardia dove è scattata l'allerta meteo gialla. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con temperature stabili o in lieve aumento con valori tra i 27-32° e picchi di anche 34-36°. Da venerdì 8 agosto 2025 tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con l'inizio della quarta ondata di calore. Caldo in intensificazione ovunque con le temperature che raggiungono anche i 32° e in alcune regione superano i 40°.

Meteo, la tendenza in vista del weekend 9-10 agosto 2025

Le previsioni meteo delineano per i prossimi giorni d'agosto l'arrivo della quarta ondata di calore dell'estate; un'ondata che, dati alla mano, sarà diffusa e insistente complice la rimonta dell'anticiclone nord-africano che da venerdì 8 agosto torna a dominare il Mediterraneo con una massa d'aria sub-tropicali. La tendenza meteo in vista del weekend tra sabato 9 e domenica 10 agosto delinea è all'insegna del bel tempo con sole e caldo in intensificazione lungo tutto lo stivale con un aumento delle temperature che torneranno ovunque sui 35-36°. Non si escludono picchi di anche 40° in diverse regioni.

Bel tempo sarà stabile e soleggiato da Nord a Sud con il rischio di qualche annuvolamento solo nelle zone di montagne. La tendenza meteo per la prossima settimana confermano l’ondata di calore almeno fino a Ferragosto, anzi non si esclude la possibilità che possa prolungarsi anche nei giorni successivi. Continuate a seguirci per aggiornamenti e dettagli.