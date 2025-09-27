Meteo, clima instabile in Italia con breve tregua all’inizio della settimana: le previsioni

L’ondata di maltempo arrivata in Italia proseguirà anche nella giornata di domenica 28 settembre 2025. Il nostro Paese, infatti, resterà sotto l’influenza di due perturbazioni.

Meteo, due perturbazioni in transito in Italia

La prima perturbazione, quella atlantica, continuerà a portare piogge soprattutto sulle regioni adriatiche, mentre la seconda proveniente dal Nord Africa determinerà qualche pioggia anche al Sud. Le temperature saranno nella norma o leggermente al di sotto con valori di stampo autunnale. Per la fine della giornata di domani, domenica 28 settembre 2925, le due perturbazioni si allontaneranno definitivamente, aprendo così strada ad un miglioramento del clima. Lunedì 29 martedì e martedì 30 settembre 2025 si preannunciano due giornate stabili e asciutte con sole prevalente e temperature autunnali.

Attenzione: la tregua sarà breve: già da martedì 30 settembre, infatti, si inizieranno a notare i primi segnali di peggioramento nelle zone di Nord-Est complice l’arrivo di un nuovo sistema perturbato. Tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre 2025 torna il maltempo intenso con piogge e temporali accompagnati da vento forte e correnti fredde da nord-est, che faranno scendere le temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 28 settembre 2025: prevalenza di sole, qualche nube sparsa a Nord-Ovest, mentre cielo più nuvoloso con il sprazzi di sole al Nord-Est e Centro Sud. Non si escludono piogge e temporali in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Appennino Campano, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature in crescita al Nord, Sicilia e Sardegna, mentre in calo nel resto del Paese. Nella giornata di lunedì 29 settembre 2025 bel tempo stabile e soleggiato a Nord-Ovest, Emilia-Romagna, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Alternanza di sole e nuvole con il rischio di qualche pioggia pomeridiana solo in Calabria. In calo le temperature al Sud, mentre stabilì nel resto del paese.

La tendenza meteo per i prossimi giorni: breve tregua poi torna il maltempo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni delineano nella giornata di martedì 30 settembre 2025 un clima stabile ad eccezione nel Nord-Est dove nuvole e pioggia in aumento. Tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre 2025 é previsto il ritorno del maltempo per l’arrivo di una perturbazione in transito da Nord a Sud.

Dopo il passaggio del fronte, correnti fredde da est provocheranno un calo termico di anche -5-10°C sotto la media. Da venerdì 3 ottobre 2025 si delinea uh miglioramento generale con il rischio di piogge solo al Sud. La tendenza meteo per il primo weekend di ottobre é ancora incerta. Come sempre per aggiornamenti continuate a seguirci.