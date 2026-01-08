Meteo Italia, weekend diviso in due: sole iniziale poi brusco calo termico

L'Italia è nella morsa del freddo. Correnti artiche soffiano lungo tutto lo stivale con temperature gelide al di sotto della media. Piogge e temporali, invece, nelle regioni del Centro-Sud anche se è previsto un rialzo termico nelle prossime ore. Scopriamo insieme le previsioni meteo dei prossimi giorni in vista del weekend.

Meteo, freddo e gelo in Italia da Nord a Sud

L'inverno è tornato in Italia con freddo, gelo e neve in gran parte del Paese. La presenza di correnti artiche hanno fatto crollare le temperature con valori diffusamente sotto la media, mentre nelle regioni del Centro-Sud si registrano fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare anche l'allerta meteo. Nella giornata di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, maltempo invernale con un aumento del freddo dovuto alla presenza di gelide correnti artiche. Da venerdì 9 gennaio 2026 è previsto un temporaneo rialzo delle temperature complice la presenza di correnti miti occidentali. Si tratta di una tregua temporanea, visto che nel weekend è previsto un un ulteriore calo delle temperature con piogge e nevicate in gran parte del Centro-Sud. Al Nord, invece, assenza di piogge con clima tipicamente invernale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 8 gennaio 2026: bel tempo in gran parte delle regioni del Centro con sole in Campania. Nel resto del Paese nuvole sparse con qualche schiarita nel pomeriggio, mentre piogge diffuse su Sicilia, Calabria e Sardegna. Neve sulla Puglia, in particolare nel Gargano con nevicate oltre 800-1000 metri. Le temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, mentre in calo nel resto del Sud. Dal punto di vista termico i valori sono al di sotto della media del periodo.

Venerdì 9 gennaio 2026 nuvole in Italia con nevicale sulle Alpi Occidentali e sulle Prealpi Orobiche e Venete. Maltempo e temporali in Toscana, sulle zone interne del Centro e sul basso versante tirrenico. Dal pomeriggio è previsto un miglioramento con schiarite al Nord-Ovest e lungo il medio-basso versante adriatico. Le temperature in sensibile rialzo.

Meteo, la tendenza per i prossimi giorni in Italia

Freddo e neve durante il fine settimana in Italia. Nella giornata di sabato 10 gennaio 2026 bel tempo soleggiato al Nord ed Emilia Romagna, mentre nuvole sparse al Centro-Sud. Non si esclude il rischio di qualche pioggia su Lazio, Campania, Sardegna e Marche. Dal pomeriggio il maltempo interesserà anche il settore del medio adriatico con il rischio di temporali anche su Calabria tirrenica e nord della Sicilia. In crescita le temperature al Nord, in particolare sulla Pianura Padana, mentre calano i valori massimi al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 11 gennaio 2025 delineano piogge sparse sul settore tirrenico della Sicilia e bassa Calabria, ma anche nel sud della Puglia. Nevicate nei settori più settentrionali alpini di confine. Dal punto di vista termico temperature stabili al Nord, mentre in calo nei valori minimi in Sicilia e sulle regioni centro-meridionali.