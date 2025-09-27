FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, weekend fresco e instabile: le zone a rischio pioggia da sabato 27 settembre

Il clima resta fresco per la stagione, con temperature in calo anche al Sud entro domenica. Gli aggiornamenti meteo
Previsione27 Settembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Anche nell’ultimo fine settimana di settembre le condizioni meteo resteranno instabili in molte regioni a causa della presenza di una vasta circolazione depressionaria all’interno della quale si stanno muovendo due perturbazioni: la numero 7 del mese, che insiste soprattutto sul Nord e in parte del Centro e la numero 8, un sistema nuvoloso nord-africano diretto verso l’estremo Sud.
Le temperature si manterranno per lo più sotto la media inizialmente al Nord e nei settori tirrenici, poi entro domenica i valori tenderanno a scendere sotto i livelli normali anche nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per sabato 27 settembre

Oggi iniziali schiarite su gran parte del Centro. Prevalenza di nuvole altrove con piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, al Nord, in Sicilia, Calabria, Basilicata, Salento e Sardegna orientale. Nel pomeriggio saranno coinvolte anche le zone interne e adriatiche del Centro. Quota neve intorno ai 1800-2200 metri sulle Alpi. Alla sera ancora piogge e temporali isolati su medio-alto Adriatico, versante ionico e basso Tirreno; tendenza a un miglioramento nelle regioni occidentali del Paese.
Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in calo su Sicilia, Calabria e settori ionici; clima ancora particolarmente fresco al Nord-Ovest. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 28 settembre

Domani insisteranno ancora piogge e rovesci sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e nella Sicilia orientale, in parziale attenuazione a fine giornata. Nel resto d’Italia cielo parzialmente nuvoloso con schiarite a tratti ampie.
Temperature massime in aumento al Nord, in calo sul medio Adriatico e al Sud; valori quasi ovunque sotto la media, in generale compresi fra 19 e 24 gradi, con punte leggermente oltre all’estremo Sud e Isole. Venti di Maestrale in leggero rinforzo al Centro-Sud. Localmente mossi Tirreno, Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia.

