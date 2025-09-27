Meteo: domani piogge in diverse regioni, poi una breve tregua. Le previsioni da domenica 28 settembre

Anche domani, domenica 28 settembre, il tempo sarà, almeno in parte, influenzato dalle due perturbazioni in transito sul nostro Paese: quella di origine atlantica porterà ancora maltempo soprattutto sulle regioni adriatiche, mentre la perturbazione arrivata dal Nord Africa sarà invece responsabile di qualche pioggia residua al Sud. Lo scenario meteo manterrà quindi caratteristiche autunnali, soprattutto perché le temperature faranno registrare valori in generale nella norma o leggermente al di sotto.

Le due perturbazioni poi abbandoneranno definitivamente la nostra Penisola alla fine di domani, favorendo così un miglioramento del tempo che aprirà le porte a una prima parte della prossima settimana, nelle giornate di lunedì e martedì, caratterizzata da prevalenza di tempo stabile e asciutto, con temperature comunque sempre tipicamente autunnali. La tregua sarà breve: tra mercoledì e giovedì si conferma infatti una fase di maltempo localmente intenso, accompagnato da venti forti e correnti fredde che faranno precipitare le temperature.

Le previsioni meteo per domenica 28 settembre

Domani prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest e presenza maggiore di nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole, specie al Nord-Est. Nel corso del giorno qualche pioggia su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Appennino Campano, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature massime in rialzo al Nord e nelle Isole maggiori, in calo nel resto d’Italia. Moderati venti settentrionali o di Maestrale in gran parte del Centro-Sud e delle Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 29 settembre

Lunedì tempo bello e soleggiato al Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nelle altre regioni, comunque con poche piogge più che altro concentrate sulla Calabria nel corso del pomeriggio. Temperature massime in lieve calo all’estremo Sud, stazionarie o in leggera crescita altrove. Venti moderati di Maestrale al Sud, in generale deboli altrove.