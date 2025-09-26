FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: breve tregua a inizio settimana, poi tornano maltempo e ar...

Meteo: breve tregua a inizio settimana, poi tornano maltempo e aria fredda. La tendenza da lunedì 29

Parentesi più stabile tra lunedì 29 settembre e martedì 30, ma nei giorni successivi vivremo un'altra fase con maltempo e aria fredda! La tendenza meteo
Tendenza26 Settembre 2025 - ore 11:18 - Redatto da Meteo.it
Tendenza26 Settembre 2025 - ore 11:18 - Redatto da Meteo.it

Dopo la lunga fase instabile che stiamo vivendo in questi giorni, per l'inizio della prossima settimana gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una parentesi più tranquilla destinata tuttavia a durare poco. Le condizioni meteo dovrebbero infatti restare stabili nella giornata di lunedì 29 settembre e in parte di martedì 30, ma in seguito due nuovi sistemi perturbati si avvicineranno all'Italia dando via a una nuova fase di maltempo a inizio ottobre. Stando alle attuali proiezioni, per l'Italia si profila l'arrivo di molte piogge accompagnate anche dall'irruzione di aria fredda che spingerà le temperature diffusamente al di sotto delle medie stagionali.

La tendenza meteo da lunedì 29 settembre

Lunedì la circolazione depressionaria tenderà ad allontanarsi verso i Balcani, favorendo un miglioramento del tempo più diffuso. L’Italia dovrebbe vivere quindi una giornata prevalentemente soleggiata da nord a sud, salvo gli ultimi strascichi di instabilità, nella prima parte del giorno, lungo il medio e basso versante adriatico e in Calabria. Le temperature saranno in lieve aumento grazie al maggiore soleggiamento, verso valori nella norma o poco al di sopra. La ventilazione sarà settentrionale e fino ad una intensità moderata tra il mar Tirreno meridionale e la Sicilia.

La fase stabile, però, dovrebbe essere solo temporanea.

Tra la fine di martedì e la giornata di mercoledì 1 ottobre, infatti, secondo le attuali proiezioni due nuove perturbazioni dovrebbero raggiungere il nostro Paese, determinando un generale peggioramento del tempo e una fase molto instabile, associata ad altre precipitazioni. La prima (la numero 9) arriverà in discesa dall’Europa continentale verso le regioni centro-settentrionali, la seconda (la n.10) dal Mediterraneo occidentale verso la Sicilia e le regioni meridionali dove si potrebbe attardare almeno fino alla giornata di giovedì, trasferendosi solo nel corso di venerdì verso la Grecia e l’Egeo. L’evoluzione resta molto incerta.

Le temperature, inizialmente vicine alla media stagionale, sono attese di nuovo in diminuzione nella parte centrale e finale della settimana, a partire dalle regioni settentrionali e adriatiche, a seguito dell’ingresso di correnti più fredde nord-orientali, che si riverseranno, tra venerdì e sabato, fino alle regioni del Sud. Potrebbe trattarsi di un raffreddamento in qualche caso importante, con valori fino a 6-8 gradi inferiori alla norma.

Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, instabilità anche la prossima settimana: la tendenza
    Tendenza25 Settembre 2025

    Meteo, instabilità anche la prossima settimana: la tendenza

    Dopo un lunedì stabile, da martedì 30 settembre possibile ritorno dei temporali e clima fresco. La tendenza meteo per i prossimi giorni
  • Meteo: piogge e temporali anche nel weekend, prosegue il calo termico. La tendenza dal 27 settembre
    Tendenza24 Settembre 2025

    Meteo: piogge e temporali anche nel weekend, prosegue il calo termico. La tendenza dal 27 settembre

    Nuove perturbazioni in arrivo nel weekend: il tempo resta instabile in molte regioni, con un clima fresco e valori sotto la media
  • Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
    Tendenza23 Settembre 2025

    Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend

    Condizioni meteo instabili anche nell'ultima parte della settimana: tra venerdì e il weekend piogge in molte regioni e clima fresco!
  • Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
    Tendenza22 Settembre 2025

    Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza

    Atmosfera instabile e temperature sotto la norma al Centro-nord. Valori in calo anche al Sud nel fine settimana. La tendenza meteo dal 25 settembre
Ultime newsVedi tutte
Meteo, instabilità anche la prossima settimana: la tendenza
Tendenza25 Settembre 2025
Meteo, instabilità anche la prossima settimana: la tendenza
Dopo un lunedì stabile, da martedì 30 settembre possibile ritorno dei temporali e clima fresco. La tendenza meteo per i prossimi giorni
Meteo: piogge e temporali anche nel weekend, prosegue il calo termico. La tendenza dal 27 settembre
Tendenza24 Settembre 2025
Meteo: piogge e temporali anche nel weekend, prosegue il calo termico. La tendenza dal 27 settembre
Nuove perturbazioni in arrivo nel weekend: il tempo resta instabile in molte regioni, con un clima fresco e valori sotto la media
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Tendenza23 Settembre 2025
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Condizioni meteo instabili anche nell'ultima parte della settimana: tra venerdì e il weekend piogge in molte regioni e clima fresco!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Settembre ore 18:47

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154