Meteo, dal 30 settembre nuovi segnali di peggioramento: ottobre al via con forte maltempo

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la tregua dalle piogge, attesa a inizio settimana, sarà breve: già da martedì 30 settembre saranno infatti visibili i primi segnali di peggioramento al Nord-Est, avvisaglie di una nuova perturbazione che nei giorni successivi attraverserà il Paese portando maltempo in molte regioni, con rischio di piogge e temporali localmente intensi e possibili criticità. Al suo seguito affluiranno sull’Italia anche correnti fredde nord-orientali che faranno precipitare le temperature su valori al di sotto della media stagionale, con un clima da fine autunno e in qualche caso addirittura da inizio inverno.

La tendenza meteo da martedì 30 settembre

Martedì 30 settembre prevarranno ancora condizioni di stabilità in gran parte d’Italia, eccetto al Nord-Est dove cominceranno a manifestarsi i primi segnali dell’arrivo di una perturbazione dalle alte latitudini, in termini di aumento della nuvolosità accompagnata anche da qualche isolata pioggia o brevi rovesci.

Il sistema nuvoloso attraverserà la penisola da nord a sud fra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, portando maltempo soprattutto al Nord-Est e al Centro-Sud, ma con fenomeni particolarmente insistenti e intensi sul medio Adriatico e nelle regioni meridionali.

Questo fronte perturbato verrà seguito da correnti fredde provenienti dall’Europa dell’est che determineranno un crollo termico a metà settimana, con valori in molti casi da fine autunno, fino a 5-10 gradi più bassi rispetto alla media. Durante questa fase i venti subiranno una brusca intensificazione da nord o nord-est con raffiche fino a 70-80 km/h.

Venerdì 3 ottobre il tempo dovrebbe migliorare, a parte delle residue precipitazioni nelle estreme regioni meridionali e ancora forti venti settentrionali al Centro-Sud. In questa giornata le temperature potrebbero subire una ulteriore diminuzione divenendo quasi invernali lungo il versante adriatico.