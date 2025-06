Meteo, nuova ondata di caldo africano in arrivo: anche a 40 gradi, ecco dove

L'estate è ufficialmente arrivata in Italia complice la presenza costante dell'anticiclone Nord-Africano. Il clima si è fatto di stampo estivo con sole e temperature superiori alla media del periodo con picchi di anche 40° nei prossimi giorni.

Meteo, caldo e afa in Italia con picchi di 40°: ecco dove e quando

L'anticiclone nord-africano non molla la presa sull'Italia garantendo, anche nei prossimi giorni, condizioni estive con sole e caldo in aumento. L'anticiclone, infatti, continua a farsi sentire lungo il Mediterraneo e l'Italia, ma nei prossimi giorni arriverà anche verso l’Europa centrale e la Scandinavia con una impennata delle temperature.

In Italia le previsioni meteo delineano un clima estivo con sole, tempo stabile e i classici annuvolamenti pomeridiani con qualche brevissimo temporale di calore. In aumento le temperature ancora al di sopra della media con picchi che andranno dai 30-35° fino ai 38-40° al Sud e Isole. In vista del weekend è in arrivo la prima vera ondata di calore dell'estate 2025, anche se da domenica 15 giugno è previsto un primo indebolimento dell'anticiclone nelle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 10 giugno 2025: bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale ad eccezione di qualche nuvola passeggera sulle Alpi e nelle pianure del Nord-Ovest. Le temperature massime in aumento ovunque da Nord a Sud con valori compresi tra i 26-32° e picchi di oltre 35° sulle Isole.

Anche mercoledì 11 giugno 2025 è prevista una giornata di stampo estivo con tempo soleggiato e stabile lungo tutto lo stivale. Stabili o in aumento le temperature con valori tra i 27-33°, mentre l'afa si farà sentire maggiormente nelle zone di pianura.

Meteo, che tempo farà nel weekend? Ondata di calore con 40°

La tendenza meteo in vista del secondo fine settimana di giugno delinea l'arrivo della prima ondata di calore dell'estate 2025. Sole e caldo lungo tutto lo stivale con la colonnina di mercurio che registrerà valori al di sopra della media del periodo. Previsti picchi di 35° in buona parte del Paese, mentre al Sud non si escludono anche i 40°. L'aumento delle temperature si farà sentire già da giovedì 12 giugno 2025 con condizioni meteo diffusamente stabili e soleggiate grazie al consolidamento dell’anticiclone nord africano.

Stando alle previsioni meteo le giornate più calde saranno quelle di sabato 14 e domenica 15 giugno con temperature comprese tra i 37-38° e picchi di 40° in Sicilia e Sardegna. Attenzione: la prima ondata di caldo dell'estate 2025 ha una durata breve, visto che da domenica 15 giugno è previsto un primo indebolimento dell'anticiclone nelle regioni del Nord dove si delinea l'arrivo di piogge forti con l'arrivo di aria più fresca. All'inizio della settimana l'aria fresca dovrebbe raggiungere anche le regioni del Sud con un conseguente calo delle temperature che torneranno su valori più sopportabili.